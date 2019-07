Manca ormai meno di un mese al calcio d'inizio della stagione del grande calcio [VIDEO] della Serie A Tim. Nel tardo pomeriggio di questo 29 luglio in diretta Sky c'è stato il sorteggio per la stesura del calendario. La prima giornata è fissata tra meno di un mese, il 25 agosto, mentre l'ultima sarà il 24 maggio 2020.

Sono previste quattro soste per la nazionale: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo, e tre turni infrasettimanali il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile.

Abolito il 'Boxing day' che aveva visto le squadre in campo durante le festività natalizie lo scorso anno: sarà un tranquillo Natale in famiglia quindi quest'anno per i protagonisti della Serie A, ma anche per i tifosi.

La Juve parte dal Tardini contro il Parma, derby romano già alla seconda giornata, quello d'Italia fra Juve e Inter alla settima.

Derby romano già alla seconda giornata, quello milanese alla quarta

Inizio in salita per i campioni d'Italia della Juventus che trovano subito il Parma in trasferta, poi avranno il big match col Napoli e la Fiorentina alla terza giornata.

La neopromossa Lecce ritrova la Serie A dopo otto anni andando a sfidare l'Inter a San Siro mentre la sorpresa Atalanta esordisce in casa contro la Spal.

Il Derby romano accenderà le tifoserie della capitale già alla seconda tornata, mentre quello della Madonnina milanese dovrà attendere la quarta. Inter e Juventus daranno vita all'ennesimo derby d'Italia in autunno inoltrato, alla settima giornata, mentre la stracittadina torinese andrà in scena all'undicesima, quando avranno luogo anche altri due match palpitanti come Roma-Napoli e Milan-Lazio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Una delle partite con più fascino e storia del calcio italiano, quella tra Juve e Milan, occuperà il tabellone della giornata numero 12, mentre interessanti saranno gli esiti della 15esima, con le sfide tra Lazio e Juve e tra Inter e Roma che occuperanno la scena. Il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria sarà alla sedicesima giornata, mentre l'Atalanta sfiderà il Milan a ridosso della sosta natalizia.

Finale di stagione rischioso per il Napoli, soprattutto se si ritroverà ancora una volta a lottare per il titolo. Prima l'Inter e poi la Lazio saranno infatti le sue avversarie in chiusura di tabellone. Altra sfida ad alti livelli quella dell'ultima giornata di campionato che vedrà affrontarsi Juve e Roma.

Alcuni criteri di base che hanno condizionato il sorteggio

Le prime due giornate verranno giocate in serata per cercare di contrastare il caldo di fine agosto.

Tutte le partite serali verranno giocate alle ore 20.45 e non più alle 20.30. Alcuni accorgimenti sono stati adottati per la compilazione del tabellone finale, soprattutto in relazione ai prossimi campionati europei. Alcune partite di Euro 2020, tra cui il match inaugurale e un quarto di finale, verranno disputate allo stadio Olimpico di Roma facendo sì che le squadre della capitale Roma e Lazio disputeranno entrambe fuori casa la 19esima giornata di ritorno (di conseguenza giocheranno entrambe in casa la 19esima di andata).

Fra i criteri del sorteggio, è stato reso impossibile alla prima giornata lo scontro diretto tra Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma, oltre ai vari derby cittadini, né sarebbe stato consentito lo scontro diretto tra queste squadre nella stessa giornata. Impossibile sarebbe stato anche lo scontro tra due compagini nella stessa giornata in cui si sono affrontate nei due campionati passati. Le squadre impegnate nelle competizioni europee non si vedranno contro nei weekend posti tra gli impegni in campo internazionale. Ci sarà l'alternanza perfetta tra partite in casa e fuori per le squadre che possono disputare un derby cittadino, quindi romane, torinesi, milanesi e genovesi.

A fare il suo esordio anche il nuovo logo della Serie A, presentato nel maggio scorso. Esso è una 'A' tridimensionale tutta azzurra che ricorda un po' le sfaccettature di un diamante e con nessun riferimento diretto al calcio in senso stretto.