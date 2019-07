La Juventus starebbe facendo sul serio per Romelu Lukaku e potrebbe avere la chiave di volta per far saltare il banco e beffare l'Inter sul filo di lana. In base a quanto riportato da Sky Sport, infatti, Maurizio Sarri avrebbe espresso il suo gradimento per l'attaccante belga che potrebbe giocare su più fronti nel tridente offensivo ipotizzato dall'ex allenatore del Napoli. Il Manchester United, non è una novità, sarebbe disponibile a trattare la cessione del proprio centravanti, ma le pretese economiche del Red Devils sono arcinote: il giocatore viene valutato oltre 80 milioni di euro.

Tuttavia Fabio Paratici potrebbe avere una carta non indifferente da giocare, la possibilità di uno scambio con Paulo Dybala che avrebbe il pieno gradimento della dirigenza inglese. Fin qui tutto lascia presupppore ad una beffa epocale per l'Inter che segue ormai da settimane Lukaku, ma in realtà tra il dire ed il fare ci sarebbe la volontà dei diretti interessati.

Lukaku vuole l'Inter, Dybala non vuole lasciare Torino

Romelu Lukaku si è promesso all'Inter e ad Antonio Conte ormai da mesi.

In più di una circostanza ha rilasciato 'dichiarazioni d'amore' nei confronti del tecnico ex Chelsea, da lui considerato 'il numero uno'. Inoltre, se il Manchester sembra aprire alla possibilità di uno scambio con Dybala, sempre secondo Sky Sport, è anche vero che l'argentino potrebbe essere di diverso avviso. Sembra infatti che la sua intenzione sia quella di rimanere a Torino e giocarsi le sue chance in una squadra che sembra ancora più forte rispetto all'anno scorso e che ha tutte le carte in regola per tentare per l'ennesima volta l'assalto alla 'maledetta' Champions League.

Il possibile rilancio nerazzurro

La dirigenza interista, dal canto suo, sembra voler far il possibile per accontentare Conte che ricambia decisamente la stima che Lukaku nutre nei suoi confronti. Ipotizzabile dunque un rilancio, dopo l'offerta di 60 milioni che il Manchester avrebbe rifiutato: 70 milioni con la possibilità, attraverso vari bonus, di arrivare a 75. Non è ancora quello che chiede lo United che potrebbe, pertanto, considerare molto più interessante la possibilità di mettere le mani su Dybala. Come già detto, solo la volontà dei giocatori in questo caso potrebbe far saltare questa trattativa.

Dzeko: la Roma potrebbe proporgli il rinnovo

Se le notizie sull'asse Torino-Manchester non sono al miele per l'Inter, rischiano di guastarsi anche per quanto riguarda l'altro attaccante richiesto da Conte. Teoricamente ci sarebbero meno problemi rispetto a Lukaku per arrivare ad Edin Dzeko, i costi del bosniaco non sono stellari, ma c'è comunque ancora differenza tra la valutazione della Roma e l'offerta nerazzurra.

Tra l'altro Fonseca sarebbe molto soddisfatto del comportamento professionale dell'attaccante in questo periodo, Dzeko sta lavorando con i compagni e non si comporta certamente come un 'separato in casa', nonostante una bozza di accordo già raggiunta con l'Inter. La Roma non ha certezze riguardo al grande obiettivo per l'attacco che risponde al nome di Gonzalo Higuain e fino al momento in cui non avrà un sostituto all'altezza, difficie che lasci partire il suo centravanti.

Fermo restando che il nuovo allenatore giallorosso, davvero ben impressionato dal giocatore, potrebbe spingere per fargli ottenere un rinnovo. Secondo ulteriori indiscrezioni, Petrachi sarebbe lavorando alla soluzione economica da proporre al bosniaco.

Il caso Icardi

In tutto ciò nulla sembra cambiare sul caso Icardi. Maurito resta fuori dal progetto Inter, cosa ribadita anche dal presidente Steven Zhang. Eppure, se davvero la Juve dovesse arrivare a Lukaku, verrebbero meno i presupposti per il trasferimento dell'argentino in bianconero ed il Napoli resterebbe fino a nuovo ordine l'unica pista praticabile per la sua cessione. Ma se i nerazzurri dovessero perdere clamorosamente sia il belga che Dzeko, esiste una pur minima possibilità che Icardi possa essere reintegrato? Dopo il can-can di queste settimane sarebbe paradossale. Certo se l'Inter dovesse veder sfumare in un colpo praticamente unico i maggiori obiettivi di questo Calciomercato per quanto riguarda l'attacco si troverebbe in una situazione precaria, ma da qui ad ipotizzare il colpo di spugna per cancellare mesi di soap opera siamo davvero ai confini della realtà. Alla fine Suning ha scelto di scommettere su Conte e, considerato che il tecnico ha già manifestato qualche malumore per gli attaccanti che non arrivano, subito sedato dal summit con la proprietà, riteniamo che farà di tutto per consegnare chiavi in mano al tecnico salentino la miglior squadra possibile.