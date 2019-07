Nicolas Pepé sarebbe a due passi dal vestire la maglia azzurra: l'attaccante ivoriano sarebbe stato convinto da una telefonata di Carlo Ancelotti che gli avrebbe illustrato la bontà del progetto azzurro. Secondo il quotidiano Repubblica, la fumata bianca dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana.

Il blitz degli agenti a Dimaro e la proposta del Napoli

Che il mercato azzurro stesse per decollare lo si era capito nelle prime ore di giovedì, quando si era rapidamente diffusa la notizia riguardante l'atterraggio di un elicottero presso l'eliporto di Monclassico, a due passi da Carciato (luogo nel quale è collocato il centro sportivo della Val di Sole, sedere del ritiro della SSC Napoli).

Giornalisti e fotografi si sono catapultati nei pressi della pista intorno alle 14:00, credendo di poter immortalare Jorge Mendes (agente dell'ambitissimo James Rodriguez) sebbene un tweet ufficiale del Napoli smentisse categoricamente la notizia.

Eppure da quell'elicottero non è sceso l'agente del colombiano, ma Samir Khiat, procuratore del talentuoso attaccante ivoriano Nicolas Pepé. L'incontro con l'entourage azzurro è durato circa tre ore, con le parti che in un primo momento sembravano essere molto distanti, ma si sono poi promesse di risentirsi tra qualche giorno per definire l'affare: contratto da cinque milioni a stagione per l'attaccante e 60 milioni di euro cash più il cartellino di Adam Ounas al Lilla (affare complessivo da 80 milioni).

Sul giocatore vi sarebbero anche Arsenal e Paris Saint-Germain, ma il Napoli sembrerebbe aver bruciato la concorrenza di entrambe le pretendenti, che non hanno invece trovato l'intesa totale con il club francese, come sottolineato dal presidente Lopez in una lunga intervista.

La telefonata di Carlo Ancelotti e le tempistiche

A sbloccare la trattativa potrebbe essere stata una telefonata di Carlo Ancelotti che avrebbe illustrato personalmente il progetto societario alla giovane stella ivoriana, tentata dal disputare una stagione da protagonista non soltanto in Serie A, ma soprattutto in Champions League.

Stando a quanto si legge sul noto quotidiano Repubblica, il Napoli sarebbe vicinissimo alla chiusura dell'affare, mettendo così a segno l'acquisto più costoso dell'era De Laurentiis: il giocatore rientrerà dalle vacanze nella giornata di lunedì e dovrà comunicare quanto prima la sua decisione al club partenopeo, che potrebbe abbracciarlo qualche giorno dopo la prestigiosa amichevole contro il Liverpool, campione d'Europa in carica.

Carlo Ancelotti freme per avere quanto prima Pepé, e ADL sta facendo di tutto per accontentare il suo allenatore che non ha mai nascosto a stampa e tifosi il suo interessamento per la giovane stella ivoriana.