La Juventus sta per chiudere anche per De Ligt, domani dovrebbe essere la giornata decisiva. Intanto i bianconeri hanno già preso a parametro zero, Buffon, Ramsey e Rabiot. Inoltre hanno acquistato anche Demiral e Pellegrini per il reparto arretrato, in attesa appunto di ufficializzare l'olandese. Mercato bianconero in fermento anche per quanto riguarda le uscite. Con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, potrebbero partire anche tanti campioni che rischierebbero di trovare difficoltà a racimolare minutaggio in campo.

Le cessioni imminenti

Il primo nome nella lista dei partenti è Mattia Perin. L'estremo difensore ex Genoa in casa bianconera ha trovato poco spazio, ed ora con il ritorno di Gigi Buffon rischia di divenire il terzo portiere. Il club di corso Galileo Ferraris lo ha messo sul mercato. Dopo alcuni ammiccamenti con Milan e Roma, per Perin si è aperta anche quello di un trasferimento nel campionato lusitano.

Al ragazzo sarebbe, infatti, interessato il Benfica che potrebbe mettere sul piatto un'offerta di circa 15 milioni di euro. Sistemato il capitolo relativo ai portieri la Juventus dovrebbe sfoltire anche il settore nevralgico del campo. Due i principali indiziati a lasciare Vinovo molto presto. Il primo potrebbe essere Blaise Matuidi. Il suo procuratore Mino Raiola gli sta cercando una sistemazione adeguata.

Per lui si sono mossi la sua ex squadra il Paris Saint Germain ed il Manchester United che potrebbe perdere Paul Pogba. Gli inglesi potrebbero rappresentare una soluzione gradita anche al calciatore, che non ha mai calcato i campi della Premier League.

Le altre probabili partenze

Oltre a Blaise Matuidi il reparto di centrocampo dovrebbe perdere anche Sami Khedira. Il tedesco nonostante l'età avanzata ha numerosi estimatori.

Per lui si sono mossi il Borussia Dortumund, il Fenerbache e la Mls americana. La sua grande esperienza e la sua carriera vincente rappresentano sempre un ottimo biglietto da visita. La Vecchia Signora è pronta a rescindere il contratto del tedesco, che potrebbe in questo modo accordarsi liberamente con chi meglio riterrà opportuno. La Juventus inoltre si libererebbe di un contratto oneroso, alleggerendo di fatto il monte ingaggi del club.

Oltre a questi nomi ormai sempre più lontani da Torino ci sono altri elementi che potrebbero essere ceduti per far cassa. Mario Mandzukic è finito nel mirino del Bayern Monaco, dove potrebbe rivestire il ruolo di vice Lewandoski. Per il croato la Juventus chiede 15 milioni di euro. Cancelo piace al Manchester City ed al Bayern Monaco, il costo del suo cartellino è di 55-60 milioni di euro. Sulla lista dei cedibili anche Higuain, per lui ci sarebbe la proposta della Roma di circa 40 milioni di euro.