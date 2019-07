La Serie A 2019-2020 ha aperto ufficialmente i battenti con i sorteggi del calendario della prossima stagione. Per quanto riguarda il cammino dell'Inter targata Antonio Conte, tutto sommato la sorte è stata clemente (almeno sulla carta) con la squadra milanese per le prime tre giornate, quando Handanovic e compagni dovranno vedersela, nell'ordine, con Lecce (in casa), Cagliari (in trasferta) e Udinese (a San Siro).

Il primo big-match è atteso per il 4° turno, quando il 22 settembre al Meazza ci sarà il derby della Madonnina con il Milan di Giampaolo.

Dunque, un avvio di campionato favorevole in fatto di pronostici della vigilia per la formazione nerazzurra che, naturalmente, dovrà tradurre poi sul campo quest'inizio in discesa, provando ad approfittare fin da subito degli impegni proibitivi delle principali avversarie, poiché ad esempio già alla 2ª giornata sarà la volta di Juventus-Napoli e Lazio-Roma.

La prima partita ufficiale in Serie A per Conte sulla panchina dell'Inter sarà certamente all'insegna delle emozioni, poiché l'allenatore salentino sfiderà il "suo" Lecce, ovvero la squadra della sua città e quella in cui ha giocato nelle giovanili e poi da professionista tra il 1985 e il 1991 prima di approdare alla Juventus e di affermarsi come uno dei migliori centrocampisti italiani.

Invece il 1° settembre toccherà a Nicolò Barella fare i conti con le "ragioni del cuore", perché per la prima volta tornerà a Cagliari da avversario, e chissà che il destino non metta subito di fronte il presente del centrocampo nerazzurro con il breve passato di Radja Nainggolan che proprio in questa sessione di mercato ha fatto sapere che gradirebbe molto tornare a vestire la casacca rossoblu.

Prima del derby i nerazzurri attenderanno l'Udinese, e in questo caso bisognerà comunque fare molta attenzione perché i friulani non vanno mai sottovalutati, avendo in passato già fatto qualche sgambetto alla Beneamata.

Calendario Serie A Inter 2019-2020: Napoli e Atalanta in coda

Detto della stracittadina con il Milan del 22 settembre, si aprirà per l'Inter una fase piuttosto impegnativa che, a partire dalla sfida ai rossoneri di Giampaolo del 4° turno, proporrà poi in rapida successione la Lazio di Simone Inzaghi alla 5ª giornata (a Milano), l'ostica trasferta a Genova contro la Sampdoria alla 6ª, quindi il 6 ottobre ci sarà il confronto tra Antonio Conte e il suo recente e vincente passato con la Juventus, e anche in quest'occasione non è da escludere che sul fronte bianconero possa esserci il grande ex, Mauro Icardi.

Attenzione all'8° turno, poiché i nerazzurri andranno a far visita al Sassuolo che proprio lo scorso anno è riuscito a battere la compagine lombarda all'andata, pareggiando poi a San Siro al ritorno. Stefano Sensi sarà l'ex di turno.

La 9ª giornata prevede un Inter-Parma che evocherà brutti ricordi ai tifosi della Beneamata, poiché il 15 settembre 2018 gli emiliani sono riusciti ad espugnare il Meazza a sorpresa grazie ad una rete meravigliosa dell'ex Federico Dimarco.

Dal 10° al 12° turno i ragazzi di Conte se la vedranno, nell'ordine, con il neopromosso Brescia (in trasferta), con il Bologna (sempre fuori casa) e poi a Milano arriverà un'altra neopromossa, ovvero il Verona.

Il 24 novembre, in occasione della 13ª giornata di Serie A, l'Inter sbarcherà nella Torino granata guidata dall'ex tecnico della squadra milanese Walter Mazzarri, quindi dopo Inter-Spal del 1° dicembre ci sarà il giorno 8 il big-match con la Roma - gara che potrebbe vedere Edin Dzeko sfidare gli ex compagni di squadra giallorossi - e subito dopo la non semplice trasferta di Firenze (16ª giornata), un'altra occasione che rievocherà brutti pensieri ai tifosi interisti per il rocambolesco 3-3 della scorsa stagione deciso da un utilizzo poco corretto del Var da parte dell'arbitro.

Prima della sosta natalizia, il 22 dicembre, in occasione del 17° turno del massimo campionato, la squadra di Conte ospiterà il nuovo Genoa di Andreazzoli, mentre alla ripresa, il 5 gennaio 2020, la compagine lombarda andrà sul campo del Napoli che in questi ultimi anni non è stato affatto clemente per i nerazzurri. Tenendo sempre conto delle indiscrezioni di mercato, se dovesse saltare l'approdo alla Juventus, potrebbe essere questa la sfida che metterebbe di fronte Mauro Icardi alla sua ex squadra. La chiusura della Serie A 2019-2020 (anche in ottica ritorno) non sarà di certo una passeggiata per l'Inter, poiché dopo il club partenopeo ci sarà la spumeggiante Atalanta dell'ex Gasperini.

Insomma, se l'apertura del calendario interista sembra piuttosto soft, il finale, che potrebbe essere anche decisivo per conquistare gli obiettivi stagionali, si presenta tutt'altro che comodo con Napoli e Atalanta in rapida sequenza.