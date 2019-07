Delineato il cammino della Juventus nel campionato di Serie A 2019-20. È stato infatti sorteggiato il calendario con le 19 giornate che attendono i bianconeri a partire dal prossimo 24 agosto, data prefissata per la prima giornata. La squadra allenata da mister Sarri dovrà subito fare i conti con una partenza impegnativa, dunque dovrà fare di tutto per farsi trovare già al top della condizione nelle prime gare ufficiali. Ecco ad ogni modo tutte le sfide che attendono la Juventus.

Il calendario dei bianconeri

Nella prima giornata della Serie A 2019-20 la Juventus sarà subito attesa da un esame complicato sul campo dell'ambizioso Parma di mister D'Aversa. La sfida più difficile della squadra di Sarri sarà però già alla seconda giornata, quando ci sarà da affrontare il Napoli, l'avversario numero uno per lo scudetto ed ex squadra proprio del nuovo allenatore bianconero. Nella terza giornata la Juve gioca di nuovo in trasferta contro la Fiorentina (partenza dunque davvero in salita per bianconeri, mentre nel turno successivo Ronaldo e soci giocheranno in casa contro l'Hellas Verona.

Alla settima giornata c'è Inter-Juve

Nella quinta giornata, un turno infrasettimanale che si giocherà il 25 settembre, c'è in calendario per i bianconeri la trasferta contro il Brescia del gioiellino Tonali, mentre nella sesta si torna a giocare in casa per affrontare la Spal di Leonardo Semplici, squadra che ha già dimostrato nelle passate stagioni di saper fermare le grandi. Nel settimo turno per i bianconeri c'è in calendario l'altra sfida più attesa dell'anno, vale a dire Inter-Juventus, che si giocherà nel weekend del prossimo 6 ottobre (chiaramente ancora non sono stati definiti anticipi e posticipi).

Partita speciale dunque per la Juve che ritroverà Antonio Conte, ora alla guida dei nerazzurri, vogliosi di interrompere il predominio bianconero in serie A. Nell'ottava giornata c'è in programma Juventus-Bologna, nel turno successivo i bianconeri fanno visita al Lecce, quindi nella decima (turno infrasettimanale) si torna a giocare davanti ai propri tifosi per affrontare il Genoa.

Il derby della Mole all'undicesima

Torino-Juventus è la sfida clou dell'undicesima giornata della prossima serie A.

Un derby della Mole che si preannuncia davvero interessante e combattuto. I bianconeri poi affronteranno nell'ordine il Milan in casa (altra squadra tra le più ambiziose del torneo), Atalanta in trasferta, Sassuolo, Lazio (all'Olimpico), Udinese, Sampdoria in trasferta, Cagliari e chiuderanno all'ultima giornata contro la Roma (andata all'Olimpico, ritorno in casa). Trentotto partite che dovranno dirci se sarà ancora la Juventus la squadra più forte d'Italia oppure no.