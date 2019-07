La serie A 2019-20 riparte con il calendario delle 19 giornate che sarà reso noto nella serata di oggi lunedì 29 luglio. Tanta curiosità per i tifosi che aspettano con ansia il sorteggio per iniziare magari ad appuntare le date delle partite più importanti. Sorteggio che seguiremo in diretta su Blasting News a partire dalle ore 18.45, conosceremo dunque tutte le sfide del prossimo campionato che prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto.

Cosa c'è da sapere sulla prossima serie A

La Juventus continua a rimanere la squadra favorita per la vittoria dello scudetto, anche se soprattutto Napoli e Inter si stanno attrezzando per colmare il gap ed essere competitiva. Il prossimo torneo continuerà ad essere il solito "spezzatino". Una partita è in calendario il venerdì, non mancano i tre match del sabato, il lunch match domenicale e il posticipo del lunedì.

Cambia l'orario della partita serale, che non si giocherà più alle 20.30 bensì alle 20.45. Ci saranno tre turni infrasettimanali, che si giocheranno il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile, mentre saranno ben cinque le soste. Non si giocherà l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, oltre ovviamente alla sosta programmata per le festività di fine anno. Per quanto riguarda il sorteggio, nella prima giornata e nei turni infrasettimanali non ci saranno sfide tra Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma e nemmeno derby.

La curiosità risiede nel fatto che la Roma e la Lazio, al contrario della solita alternanza casa-trasferta, dovranno giocare nell'ultima giornata lontano dall'Olimpico poiché lo stadio capitolino sarà poi lo scenario della sfida inaugurale degli Europei 2020.