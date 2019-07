Gli argomenti principali di Calciomercato in questo inizio luglio riguardano soprattutto la Juventus: dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot e Demiral, i tifosi bianconeri aspettano l'arrivo di de Ligt, ritenuto dai principali addetti ai lavori l'acquisto in grado di garantire l'ulteriore salto di qualità della squadra in Champions League. Probabilmente però il mercato della società torinese non si fermerà al difensore centrale, ma ci saranno ulteriori investimenti a centrocampo e nel settore avanzato, investimenti che però probabilmente saranno conseguenza di alcune cessioni pesanti.

Pubblicità

Pubblicità

In merito al probabile arrivo alla Juve di de Ligt, ha parlato l'esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato, che si è soffermato sulla trattativa tra Juventus ed Ajax, ma ha parlato anche del possibile confronto che dovrebbe riguardare Mauro Icardi ed il nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte.

'Juventus-de Ligt, intesa fra i bianconeri, giocatore e agente sportivo'

Secondo il noto esperto di calciomercato Ciro Venerato, la Juventus avrebbe già trovato l'intesa contrattuale con de Ligt e con il suo agente sportivo Mino Raiola.

Pubblicità

Il difensore centrale dovrebbe sottoscrivere un contratto di cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus dovrebbero arrivare a 12 milioni di euro a stagione. Inoltre, dovrebbe essere inserita una clausola di rescissione da 150 milioni di euro, mentre l'agente sportivo Mino Raiola dovrebbe percepire come commissione 10 milioni di euro. Mancherebbe quindi solo l'intesa fra Juventus e Ajax per il prezzo di valutazione del difensore centrale: la società olandese vuole 70 milioni di euro e i bianconeri, secondo Venerato, ci arriveranno probabilmente con dei bonus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Inter e Icardi, l'argentino avrebbe chiesto un confronto a Conte

Come sottolinea Ciro Venerato in merito alla situazione Icardi, l'argentino vorrebbe un confronto con Antonio Conte, nuovo tecnico dell'Inter. L'idea del giocatore è di capire le reali intenzioni del tecnico leccese, anche se, a seguito delle parole di Venerato, sono arrivate poi quelle sia di Marotta che di Conte che confermano la volontà dell'Inter di cedere la punta argentina. Proprio quest'ultima piace in particolar modo sia a Juventus che a Napoli: secondo le principali agenzie di scommesse sportive, i bianconeri sarebbero favoriti per l'acquisto dell'argentino, la probabilità infatti è di 1,65.

Per quanto riguarda invece il possibile passaggio al Napoli, la quota è calata da 8 a 5,50. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di attendere la fine del mercato per avanzare un'offerta al ribasso all'Inter, si parla di circa 50 milioni di euro per l'argentino