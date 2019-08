Uno dei giocatori che molto probabilmente lasceranno la Juventus in questa sessione di Calciomercato è Paulo Dybala. Il fantasista argentino sembrava essere nei piani del tecnico, Maurizio Sarri, che lo ha elogiato nella sua conferenza stampa di presentazione. I fatti, però, hanno dimostrato che il giocatore non rientra nei piani della società, tanto da essere offerto al Manchester United per uno scambio con Romelu Lukaku.

La Joya ha fatto saltare la trattativa, rifiutando il trasferimento in Inghilterra, ai Red Devils. I bianconeri, comunque, cercheranno di cederlo anche nelle prossime settimane vista l'esigenza di realizzare una plusvalenza importante e per questo motivo sta prendendo quota nuovamente l'ipotesi Inter.

Inter ancora su Dybala

L'Inter è piombata ancora su Paulo Dybala. Dell'interesse dei nerazzurri si vociferava da tempo, ma non aveva mai trovato conferma in qualche azione concreta del club meneghino.

L'amministratore delegato del club, Giuseppe Marotta, è da sempre un suo estimatore, avendolo portato alla Juventus acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro. E proprio il dirigente nerazzurro avrebbe già contattato la Joya, portandolo poi a rifiutare il trasferimento al Manchester United.

Tra le due società c'è stato già un contatto con Marotta che, però, non avrebbe parlato con il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, con il quale i rapporti sarebbero ai minimi storici.

L'amministratore delegato nerazzurro ne avrebbe parlato direttamente con il presidente, Andrea Agnelli, cercando di trovare l'incastro giusto per arrivare alla fumata bianca. Incastro giusto che sarebbe rappresentato dallo scambio con Mauro Icardi. Entrambi i giocatori non rientrano nei piani delle rispettive società, che necessitano comunque di realizzare una plusvalenza importante sul mercato. Per questo motivo sembrano esserci tutte le condizioni per uno scambio alla pari, con una valutazione intorno agli ottanta milioni di euro che rappresenterebbe una plusvalenza quasi totale visto che il valore del loro cartellino sarebbe stato quasi del tutto ammortato a bilancio.

Dybala vorrebbe l'Inter

Paulo Dybala vorrebbe il trasferimento all'Inter. La Juventus sarebbe preoccupata e vorrebbe valutare un'altra ipotesi estera, ma quanto successo con il Manchester United potrebbe ripetersi, con la Joya che farebbe saltare nuovamente tutto. Il giocatore potrebbe aver sentito l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che sta facendo di tutto per portare a Milano il proprio pallino, tanto da cercare di risolvere anche la questione dei diritti d'immagine del giocatore, che ha un contenzioso in atto da oltre quaranta milioni di euro con il suo ex agente.

Anche per questo l'argentino sembra pronto a tutto per spingere al trasferimento all'Inter, rifiutando eventualmente anche una possibile offerta del Paris Saint Germain.