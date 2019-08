Sono ore davvero calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, soprattutto sull'asse Torino-Barcellona. Il direttore sportivo Fabio Paratici, stando alle indiscrezioni riportate da Tuttosport, sarebbe volato in Spagna per proporre Daniele Rugani alla squadra del presidente Bartomeu. Il difensore toscano non rientrerebbe più nei piani del club bianconero, e per questo motivo sarebbe stato proposto come contropartita tecnica per arrivare a Juan Miranda, giovane difensore che piace molto alla società piemontese, sul quale sarebbe molto forte anche l'interesse del Marsiglia.

La Juventus avrebbe già messo sul piatto 10 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, ma la riposta del club catalano sarebbe stata negativa.

Intanto proprio il Barcellona avrebbe provato a giocarsi la carta Luis Suarez. La società blaugrana vorrebbe acquistare Neymar dal Paris Saint-Germain, e per questo motivo non sarebbe più così convinta di continuare a puntare sull'attaccante uruguaiano.

Tuttavia, prima di imbastire una vera e propria trattativa per Suarez, il club di Agnelli dovrebbe riuscire a cedere almeno due attaccanti tra Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain.

Paulo Dybala potrebbe passare al Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino non viene più considerato incedibile dai dirigenti juventini, i quali gradirebbero acquistare una prima punta forte fisicamente da affiancare a Cristiano Ronaldo, fulcro della manovra offensiva della "Vecchia Signora".

I transalpini potrebbero tentare l'affondo per La Joya qualora cedessero Neymar. Ad ogni modo, i campioni d'Italia valutano l'ex Palermo circa 80 milioni di euro e non avrebbero alcuna intenzione di fare sconti.

Juventus: al Barcellona piacerebbe uno scambio Rakitic-Emre Can

Durante il confronto con il Barcellona, i vertici della compagine iberica avrebbero proposto alla Juventus uno scambio tra centrocampisti: Ivan Rakitic per Emre Can.

Il giocatore croato e quello tedesco non si opporrebbero ad un eventuale trasferimento, ma al momento le parti non avrebbero ancora parlato di cifre né delle valutazioni dei due calciatori.

Ad ogni modo, l'ipotetico arrivo di Rakitic sarebbe sicuramente un upgrade per la squadra di Maurizio Sarri, considerato che il croato è uno dei migliori giocatori d'Europa nel suo ruolo (nonché vice-campione del mondo con la Croazia).

Dunque, tenendo conto di questi contatti in essere tra Juventus e Barcellona, non si può escludere a priori che proprio negli ultimi giorni di mercato i due club possano mettere a segno qualche operazione importante per chiudere in bellezza le rispettive campagne di trasferimenti.