Il Calciomercato della Juventus sta subendo un piccolo stop sul suo fronte più caldo. L'affare Romelu Lukaku con il Manchester United è da questa mattina più lontano del previsto. Il problema non è la trattativa tra i club ma l'accordo tra Dybala e il Manchester United. L'agente dell'argentino è da ieri in Inghilterra e ha già incontrato i dirigenti dei Red Devils per iniziare i colloqui sul possibile trasferimento del suo assistito alla corte di Solskjaer.

Il primo contatto non è stato dei migliori, secondo le ultime notizie in arrivo dal quotidiano inglese The Sun tramite il proprio sito internet ci sarebbe molta distanza tra domanda e offerta.

Calciomercato Juventus: nessun accordo tra Dybala e il Manchester United

A questo punto lo scambio di calciomercato per la Juventus subisce una certa frenata. Ma che cosa è che ancora non convince Paulo Dybala a trasferirsi ai Diavoli Rossi?

Il primo problema è lo stipendio. L'argentino, che ancora cova una certa speranza di convincere Sarri e la dirigenza a farlo restare a Torino, vuole un grosso aumento dell'ingaggio rispetto ai circa 7 milioni di euro garantiti dalla Vecchia Signora. Da giorni i rumors parlano di una richiesta de la Joya vicina ai 10 milioni a stagione che per ora sembra non entusiasmare i dirigenti d'oltremanica. Ovviamente si tratta solo del primo approccio, delle prime parole scambiate e quindi ognuno fa il suo gioco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

C'è chi vuole alzare la cifra e chi invece ha la tendenza ad abbassarla, è il gioco delle parti ma il tempo stringe e quindi la trattativa deve accelerare. Solskjaer avrebbe voluto chiudere la cessione di Lukaku già entro oggi per essere poi libero di cercare un nuovo bomber per il suo attacco visto che nelle sue idee Dybala giocherebbe sulla linea dei trequartisti.

Il mercato in Inghilterra chiude però l'8 agosto e quindi nel giro di dieci giorni l'operazione va definita in tutti i suoi dettagli altrimenti a Manchester non potrà più arrivare nessuno.

A complicare le trattative tra il Manchester United e Dybala sarebbe anche un dettaglio sul posizionamento in campionato della squadra. L'anno scorso la qualificazione all'Europa League ha fatto in modo che scattasse la clausola su tutti i contratti dei giocatori che prevedeva un abbassamento dello stipendio anche del 25 per cento. Questa idea non piace proprio all'entourage della Joya anche perché la Premier League è un campionato difficile e combattuto e quindi il limite tra Champions League ed Europa League è davvero sottile.

Lukaku alla Juventus: tutto dipende da Dybala

Inutile dire che se Dybala non trova l'accordo con il Manchester United la trattativa di calciomercato della Juventus per Lukaku salta. L'unica via percorribile per arrivare al belga è quella di uno scambio, Paratici non ha nessuna intenzione di mettere sul piatto gli oltre 80 milioni di euro per il cartellino richiesti dai Diavoli Rossi. Il futuro di Romelu Lukaku dipende quindi da quello dell'argentino.

Il gigante offensivo sta viaggiando verso Manchester da Londra e, se non ci saranno grandi novità di mercato, potrebbe anche allenarsi agli ordini di Solskjaer oggi. L'intenzione però è sempre quella di lasciare l'Inghilterra il prima possibile, la Juve è ipotesi gradita ma resta anche l'interesse dell'Inter.

Sempre il Sun scrive che i nerazzurri, sorpassati nella corsa dai Campioni d'Italia, non hanno mollato del tutto la pista Lukaku. Anzi secondo il quotidiano inglese Marotta e Ausilio potrebbero avere in mano una nuova carta da giocare: un rilancio dell'offerta a 65 milioni di sterline (70 milioni di euro), ben di più dei sessanta già rifiutati alcune settimane fa dai Red Devils. La corsa a Lukaku per il calciomercato della Juventus sembra tutt'altro che finita. È vero, i bianconeri ora sono in vantaggio ma tutto dipende da Dybala. Se l'argentino non trova l'accordo con lo United tutto salta e sotto sotto è quello che spera l'Inter per provare a tornare in corsa e regalare a Conte il suo pupillo.