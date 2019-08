E' sempre tempo di Calciomercato, a maggior ragione a sei giorni dalla fine ufficiale delle trattative, prevista per il 2 settembre. Le società più attive restano quelle di vertice, in particolar modo Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma.

I bianconeri stanno lavorando soprattutto sulle cessioni, con la volontà della dirigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori.

Da Rugani a Matuidi, fino ad arrivare a Mandzukic, con le variabili Emre Can e Bentancur (che interessano al Barcellona), è lecito attendersi qualche partenza pesante in questo calciomercato estivo, solo in seguito potrebbe arrivare un investimento nel settore avanzato, considerando che la maglia numero 9 è stata lasciata libera dalla dirigenza bianconera.

Non è detto però che possa arrivare anche un altro acquisto in difesa: in particolar modo mancherebbe una riserva di Alex Sandro, anche perché di recente la Juventus ha ceduto in prestito al Cagliari il giovane Luca Pellegrini. Secondo il noto giornale francese 'L'Equipe', la Juventus avrebbe individuato in un giovane terzino francese l'ideale riserva di Alex Sandro: parliamo di Nsoki, difensore del Paris Saint Germain.

Juventus, interessa Nsoki del Paris Saint Germain

Secondo il noto giornale francese, la Juventus potrebbe decidere di investire sul terzino sinistro classe '99 francese del Paris Saint Germain Stanley Nsoki.

La trattativa sfumata con il Barcellona per Miranda (che sarebbe vicino allo Schalke 04) avrebbe infatti portato la dirigenza bianconera ad indirizzare l'interesse verso il francese, che sarebbe acquistato a titolo definitivo ed avrebbe la possibilità di crescere a fianco di Alex Sandro.

Nsoki interessa anche al Nizza, che avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto, ma il Paris Saint Germain avrebbe rifiutato perché interessato ad una cessione definitiva. La possibilità di un trasferimento alla Juventus è quindi concreta, con i bianconeri che potrebbero investire anche 20 milioni di euro per il giovane terzino francese. Con il Psg la Juventus però potrebbe intavolare anche altre trattative, in particolar modo due scambi.

Juventus, possibile doppio scambio con il Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus, oltre al possibile acquisto di Nsoki, potrebbe decidere di effettuare un doppio scambio con il Paris Saint Germain: parliamo di quello fra Pjanic e Verratti e quello fra Emre Can e Draxler.

Come è noto il bosniaco ha spesso rilasciato dichiarazioni importanti verso la Francia, in particolar modo per il Psg, mentre Verratti ritornerebbe volentieri In Italia, con il giocatore che fu vicino al trasferimento in bianconero prima di accettare l'offerta della società francese.

Infine Emre Can non è considerato il centrocampista ideale per Sarri ed uno scambio con Draxler potrebbe essere interessante per entrambi le società: l'ex Schalke 04 infatti era stato vicino al trasferimento in bianconero qualche anno fa.