La seconda giornata di Serie A sarà caratterizzata da due big match: il derby di Roma e soprattutto Juventus-Napoli, che si disputerà sabato 31 agosto alle ore 20:45 all'Allianz Stadium'. A tenere banco però in questi giorni è il Calciomercato, che si chiuderà il 2 settembre. La Juventus è impegnata soprattutto nelle cessioni, per alleggerire la rosa bianconera, ma anche per sistemare il bilancio provato da investimenti pesanti come l'acquisto di De Ligt dall'Ajax.

A rischio cessione ci sono Rugani, Matuidi e Mandzukic: nelle ultime ore però si sarebbero aggiunti altri due giocatori alla lista dei possibili partenti. Parliamo di Bentancur ed Emre Can: entrambi i giocatori interessano al Barcellona. A proposito del centrocampista tedesco ex Liverpool ha parlato il noto giornalista del Corriere dello Sport Giordano, che ha sottolineato che il giocatore è in uscita dalla Juventus e che potrebbe approdare al Napoli di Carlo Ancelotti.

'Emre Can potrebbe approdare al Napoli di Carlo Ancelotti'

Secondo il noto giornalista del Corriere dello Sport, Emre Can sarebbe stato messo sul mercato dalla Juventus, soprattutto perché non rappresenterebbe il centrocampista ideale per Maurizio Sarri. Lo stesso giornalista ha affermato che potrebbe essere un'ottima opportunità di mercato per il Napoli e che, sarebbe un giocatore da acquistare per le sue qualità tattiche, di quantità e di qualità sulla mediana.

Inoltre, bisogna ricordare che l'ex Liverpool è in grado di disimpegnarsi molto bene anche in difesa: lo scorso anno infatti Allegri lo schierò come terzo difensore centrale di destra nel match decisivo degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid ed anche la sua prestazione fu decisiva per il passaggio ai quarti di finale della Juventus.

'Napoli, ci sarebbe l'intesa con LLorente'

Lo stesso Giordano ha sottolineato a Radio Marte che la dirigenza campana dovrebbe acquistare solamente una punta, in quanto a centrocampo, a meno di cessioni dell'ultima ora, il settore è completo con l'arrivo di Elmas.

Come è noto al Napoli piace Icardi, ma l'argentino non vorrebbe trasferirsi nella società campana, preferirebbe infatti la Juventus o eventualmente restare all'Inter, come confermato recentemente anche dalla moglie procuratore dell'argentino Wanda Nara. Proprio per l'impossibilità di arrivare ad Icardi, il Napoli potrebbe decidere di investire su un parametro zero che è stato decisivo per il Tottenham per il passaggio in finale di Champions League: parliamo di Llorente, punta ex Juventus.

Il giocatore apprezzerebbe il Napoli perché vorrebbe essere allenato dal tecnico Carlo Ancelotti.