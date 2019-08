Uno dei pezzi pregiati sul mercato in questa sessione estiva è sicuramente Christian Eriksen: il danese, come è noto, non vuole rinnovare il contratto con il Tottenham, in scadenza nel 2020. Questo potrebbe significare una possibile cessione già in questo Calciomercato estivo, proprio perché già a gennaio il danese potrebbe trattare un'intesa con qualsiasi squadra e da luglio 2020 trasferirsi a parametro zero.

A livello economico quindi, la società inglese potrebbe decidere di cedere il centrocampista entro il 2 settembre, ma il problema rappresenterebbe la valutazione notevole che il Tottenham farebbe del danese. Secondo il Daily Mail infatti, la società inglese chiede 55 milioni di euro ed al momento le maggiormente interessate sarebbero Barcellona e Real Madrid, ma non vorrebbero investire tale somma per il giocatore.

Secondo il Daily Mail però, sia Juventus che Paris Saint Germain potrebbero essere le possibili outsider per un eventuale offerta per il nazionale danese, soprattutto in caso di cessione rispettivamente di Dybala e Neymar.

Juventus, possibile offerta last minute per Eriksen

Secondo il Daily Mail, Eriksen potrebbe essere uno dei pezzi pregiati che potrebbe trasferirsi in questi ultimi giorni di mercato.

Ci sarebbero infatti Juventus e Paris Saint Germain sul giocatore, qualora si dovessero concretizzare le cessioni rispettivamente di Dybala e Neymar. Per quanto riguarda la Juventus, ha fatto discutere l'esclusione dai titolari del 10 bianconero nel match di Parma, Sarri gli ha infatti preferito Higuain e la decisione non sarebbe stata apprezzata da Dybala. A tal riguardo ha parlato il secondo del tecnico toscano (come è noto infatti quest'ultimo è rimasto a Torino per curare la polmonite) Martusciello, che ha confermato che è stato solo una scelta tecnica, ma Dybala ha una grande considerazione nello staff tecnico bianconero. Resta però un giocatore adattato come punta centrale di certo non ideale per il gioco di Maurizio Sarri.

Non è da escludere quindi un'offerta del Paris Saint Germain che in caso di cessione di Neymar, potrebbe incassare quasi 200 milioni di euro

Anche il Paris Saint Germain interessato a Eriksen

Come dicevamo, anche il Paris Saint Germain potrebbe investire sul danese, considerando che in caso di cessione di Neymar, potrebbero arrivare 200 milioni di euro che potrebbero essere utilizzabili anche per due acquisti pesanti.

Uno potrebbe essere il danese, l'altro invece potrebbe essere lo stesso Dybala oppure il centrocampista offensivo del Crystal Palace Zaha. L'indiscrezione è recente e confermerebbe la volontà della società francese di investire più di 100 milioni di euro per l'inglese.