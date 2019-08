La Juventus è al lavoro per preparare la seconda giornata di Serie A, in cui incontrerà all'Allianz Stadium il Napoli, match previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. Oltre al campo, il lavoro della Juventus sta riguardando anche il mercato, con Fabio Paratici impegnato in più situazioni con l'obiettivo di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Da Rugani a Matuidi, fino ad arrivare a Mandzukic, sono tanti i giocatori a rischio cessione, ma non sono da escludere anche le partenze di Emre Can e Bentancur.

A tenere banco però sono le questioni che riguardano soprattutto il settore avanzato: la panchina di Dybala a Parma ha di nuovo suscitato indiscrezioni sul possibile addio dell'argentino alla Juventus. Ad alimentare tale voci ci ha pensato il noto esperto di Calciomercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, che avrebbe confermato che il possibile scambio fra Inter e Juventus, riguardante rispettivamente Icardi e Dybala, "prima o poi s'ha da fare".

'Lo scambio Icardi-Dybala prima o poi s'ha da fare'

Secondo il noto giornalista della Gazzetta dello Sport, lo scambio fra Icardi e Dybala potrebbe concretizzarsi, perché è una trattativa che favorirebbe entrambi, sia Inter che Juventus. Come è noto infatti la società di Suning cerca un rinforzo di qualità per il settore avanzato mentre i bianconeri hanno deciso di tenere libera la maglia numero nove con l'intento di assegnarla ad una prima punta e l'argentino dell'Inter da sempre piace a Maurizio Sarri e alla dirigenza bianconera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato dell'Inter Marotta (che ha criticato le parole della moglie procuratore di Icardi riguardanti la possibilità per l'argentino di giocarsi le carte all'Inter una volta finito il calciomercato estivo) nel pre-partita di Inter-Lecce sono l'ennesima conferma di come i rapporti fra dirigenza interista e giocatore non si siano ricuciti e la volontà dell'Inter resti la stessa: cedere l'argentino.

Il mercato della Juventus

Non arrivano conferme di volontà di cessione da parte della Juventus di Dybala, ma l'argentino potrebbe lasciare i bianconeri nel calciomercato invernale: secondo il Corriere dello Sport infatti il Tottenham è sempre interessato al 10 della Juventus e non è esclusa un'offerta a gennaio. Come è noto Dybala è stato vicino al trasferimento alla società inglese: a far saltare la trattativa sarebbero state le richieste esose dell'agente dell'argentino sull'ingaggio e sulla buonuscita che la Juventus avrebbe dovuto pagare al 10 bianconero.

Si attendono novità sulla cessione di Rugani, con la trattativa che la Roma che si sarebbe riaperta, e sui possibili addii di Matuidi e Mandzukic.