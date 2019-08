Il mercato della Juventus è stato molto importante, con rinforzi che hanno riguardato soprattutto difesa e centrocampo. L'esigenza principale della dirigenza bianconera è quella di cedere gli esuberi, considerando non solo la rosa ricca ma anche le esigenze di bilancio. Sono diversi i giocatori a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Proprio l'argentino è stato vicino a trasferirsi al Manchester United e al Tottenham: la permanenza dell'argentino dopo la chiusura del mercato inglese non esclude, però, una sua eventuale cessione.

Come scrive Calciomercato.com, infatti, potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio fra Juventus e Paris Saint Germain, con Dybala che potrebbe trasferirsi a Parigi mentre Neymar migrerebbe a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni, il brasiliano apprezzerebbe la destinazione italiana, e farebbe felice anche Cristiano Ronaldo, con il quale ha un buon rapporto professionale (hanno girato insieme alcuni spot pubblicitari) e di amicizia.

Juventus, possibile scambio Dybala-Neymar

Secondo il noto sito sportivo, la Juventus potrebbe sviluppare un clamoroso scambio con il Paris Saint Germain, con l'argentino Dybala ritenuto dalla dirigenza francese come il naturale sostituto di Neymar. Come è noto, infatti, il brasiliano lascerà il Paris Saint Germain ed i recenti cori contro di lui da parte della tifoseria parigina confermano la volontà di una cessione immediata del centrocampista offensivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore vorrebbe trasferirsi in Spagna, al Barcellona o al Real Madrid ma gli ingenti investimenti effettuati dalle due società spagnole potrebbero in qualche modo rendere difficile l'eventuale trattativa. La Juventus, in questo caso, potrebbe inserire Dybala, anche se probabilmente dovrà aggiungere un'importante offerta cash in quanto il brasiliano ha una maggiore valutazione del 10 bianconero.

Il mercato della Juventus

La possibile cessione di Dybala al Paris Saint Germain potrebbe delinearsi indipendentemente dall'arrivo o meno di Neymar alla Juventus. Un altro giocatore bianconero potrebbe ritornare nella società francese. Ci riferiamo a Matuidi, che, con l'arrivo di Ramsey e Rabiot, avrà meno possibilità di giocare titolare e, considerando gli Europei 2020, il francese vorrà una società in grado di farlo giocare.

Anche Khedira potrebbe lasciare la Juventus, mentre nel settore avanzato, oltre a Dybala, anche Mandzukic sarebbe in partenza, piace in Germania. Non sono da escludere poi le cessioni di Rugani e Higuain: entrambi dovrebbero finire alla Roma, per il difensore la trattativa sarebbe in via di definizione mentre l'argentino vorrebbe rimanere a Torino.