Da qui al 2 settembre il mercato potrebbe riservare diverse sorprese, con le società di vertice della Serie A impegnate a sistemare le rispettive rose. L'Inter, ad esempio, potrebbe ufficializzare a breve Alexis Sanchez dal Manchester United, mentre il Napoli sarebbe vicino all'acquisto di Llorente che arriverebbe a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Tottenham.

Per quanto riguarda la Juventus, in questa fase si sta cercando soprattutto di piazzare altrove gli esuberi per alleggerire un organico piuttosto ampio sotto il profilo numerico: sulla lista dei partenti ci sarebbero soprattutto Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma al contempo non si possono escludere a priori nomi come quelli di Emre Can e Bentancur che sarebbero richiesti dal Barcellona.

Paulo Dybala difficilmente lascerà i bianconeri in questo Calciomercato estivo, ma nel corso della prossima sessione invernale potrebbero giungere nuove e importanti offerte per il numero 10 della squadra torinese. Ad esempio, come riporta il Corriere dello Sport, dopo averci provato nei primi giorni d'agosto, il Tottenham potrebbe fare a gennaio un altro tentativo per La Joya

Juventus, possibile offerta del Tottenham per Dybala a gennaio

La squadra inglese allenata da Pochettino, dunque, potrebbe presentare una nuova offerta alla Juventus per Dybala durante il mercato invernale.

Il tecnico degli Spurs, infatti, apprezza molto le doti tecniche del talento sudamericano, infatti non è un caso se qualche settimana fa il Tottenham sembrava ormai ad un passo dall'acquisto. La trattativa però si era arenata per il mancato raggiungimento di un'intesa economica fra il club della Premier League e l'entourage del calciatore, anche perché erano emersi dei problemi relativi alla gestione dei diritti d'immagine.

Ovviamente quelle relative ad un presunto secondo tentativo del Tottenham a gennaio al momento sono delle indiscrezioni ancora tutte da confermare, anche se è palese l'apprezzamento del club del presidente Levy per l'attaccante juventino.

Il mercato della Juventus in uscita

La Juventus, aldilà della situazione relativa a Paulo Dybala, in quest'ultima settimana di calciomercato dovrà comunque cercare di concretizzare qualche cessione.

Daniele Rugani fino a pochi giorni fa sembrava ormai ad un passo dalla Roma, ma l'operazione si è arenata per una differenza di valutazione del cartellino del difensore tra bianconeri e giallorossi.

Anche Matuidi sarebbe piuttosto difficile da vendere, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni dei suoi agenti, i quali avrebbero confermato la volontà del centrocampista francese di restare a Torino.

Mario Mandzukic sarebbe stato indicato come pedina fondamentale per uno scambio con il Barcellona che avrebbe portato alla corte di Maurizio Sarri il giovane terzino Miranda. In realtà pare che nemmeno questa trattativa sia destinata ad andare in porto, perché il 19enne difensore spagnolo sarebbe vicino al trasferimento allo Schalke 04.