L'infortunio di Giorgio Chiellini potrebbe cambiare il mercato della Juventus.

Infatti, i bianconeri sembravano intenzionati a cedere Daniele Rugani, ma la rottura del crociato del capitano juventino avrebbe bloccato la partenza del giovane difensore toscano. Il numero 24 della Juve è anche rientrato nella lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match contro il Napoli.

Ovviamente anche Merih Demiral non lascerà Torino.

La Juve, anche prima dell'infortunio di Chiellini, era comunque intenzionata a tenere il difensore turco e aveva respinto gli assalti del Milan.

Quando si chiuderà ufficialmente il mercato Maurizio Sarri dovrà stilare la lista Champions League e se qualcuno non partirà entro il 2 settembre probabilmente ci saranno dei giocatori che rischiano il taglio. Il tecnico, visto l'infortunio chi Giorgio Chiellini, non lo inserirà nella lista europea così come rimarranno fuori anche Mattia Perin e Marko Pjaca.

Entrambi poi dovrebbero partire nella sessione di mercato di gennaio. Le spine più grandi di Sarri per la lista Champions riguarderanno però il centrocampo.

Sarri dovrà decidere chi tenere fuori dalla lista Champions

Nella lista Champions i bianconeri potranno inserire solo 22 giocatori e perciò qualcuno rischierà il taglio. In questo elenco non figureranno i nomi di Mattia Perin, Marko Pjaca e probabilmente Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero dopo la rottura del crociato rischia uno stop di 5/6 mesi e perciò non sarebbe a disposizione per l'intero Group stage di Champions.

Perciò l'infortunio del difensore toscano "riabilita" la posizione Daniele Rugani, che era da considerarsi in partenza e adesso invece farà probabilmente parte della lista Champions. Dunque la rottura del crociato di Chiellini ha in parte modificato le strategie di Paratici.

Ma le scelte più difficili per Maurizio Sarri riguarderanno il centrocampo. Infatti, Sami Khedira, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot sono intoccabili, perciò l'allenatore dovrà lasciare fuori uno fra Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey ed Emre Can. Il francese ultimamente sta scalando le gerarchie e la sensazione è che possa far parte della lista Champions.

Ramsey è un po' indietro di condizione, ma dopo la pausa dovrebbe stare meglio, perciò sembra difficile che Sarri lo passa escludere. Dunque potrebbero rischiare Bentancur o Emre Can. Il tecnico dovrà quindi scegliere chi sacrificare fra loro due, a meno che non succeda qualcosa negli ultimi giorni di mercato.

Anche Mandzukic rischia il taglio

Mario Mandzukic nei giorni scorsi è stato cercato dal Paris Saint-Germain.

Ma il croato ha preferito declinare la proposta del club francese. Dunque non è da escludere che Mario Mandzukic possa restare. Il numero 17 juventino però rischia l'esclusione dalla lista Champions.

Non è escluso che Mandzukic comunque possa poi lasciare la Juve nella sessione di mercato di gennaio.