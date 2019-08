La Juventus ha vissuto una sessione di mercato piuttosto difficile: Fabio Paratici non è finora riuscito a cedere alcuni giocatori fuori dai piani del nuovo allenatore Maurizio Sarri, attualmente alle prese con i postumi della polmonite che gli faranno saltare anche la seconda di campionato.

Tra i partenti era stato inserito anche Daniele Rugani, ma ora il destino gli sta regalando un’altra chance di rimanere in bianconero.

Lo stop di Chiellini

Alla vigilia del big match Juventus-Napoli si è fermato Giorgio Chiellini, questa volta per un infortunio grave che lo terrà ai box, nella migliore delle ipotesi, per 4-5 mesi. Il capitano durante l’allenamento di ieri pomeriggio, al netto di scontri con altri giocatori, ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Nei prossimi giorni il centrale livornese si sottoporrà a intervento chirurgico.

Secondo Tuttosport, sui tempi di recupero ci sarebbe cauto ottimismo, dato che la lesione sarebbe parziale perché è arrivata senza nessuno contrasto di gioco. Nonostante l’ipotesi che possa tornare prima del previsto, il suo 2019 sarebbe pregiudicato e praticamente finito. Chiellini salterà sicuramente tutta la fase a gironi della Champions League, per cui ne deriverebbe in automatico l’esclusione dalla lista per la prima fase del massimo torneo europeo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

L’infortunio del numero 3 bianconero sarà un’assenza pesantissima per la squadra, ma Sarri avrà comunque a disposizione ben quattro centrali: Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Daniele Rugani e Matthijs de Ligt, il quale stasera debutterà ufficialmente contro il Napoli. Per l’ex capitano dell’Ajax sarà un grande banco di prova, visto lo spessore degli avversari.

La chance di Rugani

Rugani fino a qualche ora fa stava per essere ceduto alla Roma, poi divergenze di valutazione avrebbero fatto saltare l’affare, con i giallorossi che hanno virato su Smalling.

Adesso il numero 24 bianconero, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe rimanere sotto la Mole almeno fino a gennaio e sarà inserito nella lista Champions League.

Secondo “La Stampa”, non è da escludere che la dirigenza della Continassa, in queste ultime ore di Calciomercato cerchi di anticipare l’arrivo di Romero dal Genoa o che faccia un tentativo per Umtiti, in uscita dal Barcellona. Solo con l’arrivo dell’anno nuovo la Juventus poi capirà se Chiellini farà parte della lista per la fase ad eliminazione diretta.

Nel frattempo Rugani, un tempo molto apprezzato dal tecnico ex Napoli, tanto che lo avrebbe voluto al Chelsea, potrebbe riconquistare punti ed avere l’opportunità di concludere l’annata con la sua maglia attuale.