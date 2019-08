La Juventus giocherà il 14 agosto la tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa, una vera e propria passerella davanti a migliaia di tifosi che come al solito ogni anno assistono al match dei bianconeri contro le giovanili. La dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri: nell'ultimo match disputato contro l'Atletico Madrid, si è notato un ottimo gioco offensivo della Juventus ma tante difficoltà difensive che potrebbero spingere la dirigenza ad investire ulteriormente nel settore difensivo, non tanto nei centrali ma nelle fasce.

La deludente prestazione di De Sciglio (colpevole sull'1 a 0 dell'Atletico Madrid) e la cessione di Pellegrini in prestito al Cagliari potrebbero determinare l'investimento bianconero su un terzino che possibilmente si sappia disimpegnare su entrambe le fasce: secondo Sport Mediaset la dirigenza bianconera avrebbe individuato in Matteo Darmian difensore del Manchester United, il giocatore ideale per rinforzare il settore difensivo bianconero.

Juventus, possibile offerta per Darmian

Secondo il noto sito sportivo, la Juventus potrebbe investire su Matteo Darmian, terzino capace di disimpegnarsi su entrambe le fasce che gioca con il Manchester United. Diventato una vera e propria riserva nella società inglese e con il contratto in scadenza nel 2020, il giocatore potrebbe decidere di lasciare già in questo Calciomercato estivo il Manchester United per ritornare in Italia e rilanciarsi.

Nonostante l'evidente interesse della Juventus alcune indiscrezioni avrebbero smentito le notizie lanciate da Sport Mediaset: in particolar modo Rai Sport avrebbe confermato che l'ex Torino avrebbe già un'intesa con l'Inter per la prossima stagione, quando si potrà trasferire a parametro zero nella società di Suning. Darmian è da sempre apprezzato da Antonio Conte, e quindi non è da escludere una possibile offerta di contratto dell'Inter già a gennaio 2020.

Resta da vedere se la Juventus deciderà di investire sul terzino, data anche la necessità di un giocatore che sappia ricoprire entrambe le fasce difensive.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente dagli arrivi, la necessità dei bianconeri è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: Sarri nel post partita di Juve - Atletico Madrid ha invitato gli 'esuberi' a lasciare Torino perché non avrebbero garantito il posto da titolare.

Sono tanti a rischio cessione: Perin piace al Monaco, Khedira all'Arsenal (in questo caso potrebbe trasferirsi in Inghilterra solo se rescinderà con la Juventus essendo il mercato inglese chiuso l'8 agosto), Matuidi potrebbe ritornare in Francia mentre Mandzukic interessa in Germania. Infine non sono da escludere le cessioni di Higuain e Dybala.