La tratta Torino - Manchester negli ultimi giorni è diventata più rovente che mai, basti pensare allo scambio Dybala - Lukaku ancora in fieri, aspettando la decisione della Joya e a quello tra Joao Cancelo e Danilo del City che sembrerebbe ad un passo dalla fumata bianca. In primavera i blu di Manchester avevano iniziato a corteggiare il portoghese, poi a fine stagione era stata aperta una trattativa, nella quale gli inglesi intendevano inserire una contropartita tecnica individuata in Danilo più un conguaglio cash.

La Juventus, in quel momento, avrebbe preferito incassare i 55-60 milioni di euro cash e di fronte al muro dei Cityzens i contatti si erano interrotti.

L'annata in bianconero del terzino

Cancelo, acquistato un'estate fa, ha avuto un rendimento altalenante durante la stagione in bianconero, mostrandosi poco avvezzo nella fase d'interdizione. Le lacune difensive, non avrebbero pesato più di tanto, se non fosse che il giocatore avesse mostrato insoddisfazione nel continuare la sua avventura all'ombra della Mole.

Durante le amichevoli asiatiche si è allenato svogliatamente forse perché i suoi pensieri erano proiettati oltremanica dove ad attenderlo c'è sempre stato Pep Guardiola, suo grande estimatore, che lo preferirebbe di gran lunga a Dani Alves, propostosi ripetutamente nelle ultime settimane. Negli ultimi giorni complice la chiusura del mercato inglese in programma l'8 agosto (data in cui dev'essere presentata la lista per la Premier League), sarebbero ripresi i contatti tra i due club.

I presupposti per l'affare

In un primo momento, la dirigenza della Continassa sarebbe stata poco convinta di accogliere Danilo anche perché non avrebbe condiviso la sua valutazione di 30 milioni di euro, ma dovendo cedere l'ex Valencia non solo per ragioni di bilancio, ma anche per non dover tenere in rosa un giocatore infelice, avrebbe deciso di acconsentire allo scambio più un conguaglio che si aggirerebbe sui 30-35 milioni di euro.

L'accordo con il brasiliano prevederebbe un quinquinnale da 4,5 milioni di euro. Se tutto dovesse proseguire secondo i piani, il terzino del City a Torino ritroverebbe il suo connazionale e amico Alex Sandro con il quale ha giocato nel Porto, in un periodo in cui la squadra ha stupito in Champions League. Le fasce della Juve di Sarri potrebbero così muoversi a ritmo di samba senza dimenticare che può contare su Mattia De Sciglio e sul jolly Juan Cuadrado.

L'operazione dovrebbe concludersi tra lunedì e martedì con la Juventus che guadagnerà una plusvalenza per sistemare parte del bilancio, in attesa della possibile conclusione dell'affare con lo United.