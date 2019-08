Il futuro di Mauro Icardi è sempre meno a tinte nerazzurre. Se il giocatore continua a nutrire ancora qualche speranza di restare all'Inter anche nella prossima stagione, di diverso parere è la società nerazzurra. Il club sta cercando di farlo capire in ogni modo al centravanti argentino, rimasto fuori dalla lista dei convocati per la tournéé in Asia. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, hanno sottolineato come sia fuori dal progetto e anche il presidente, Steven Zhang, ha confermato come non ci siano ripensamenti a tal proposito.

Questo nonostante l'Inter abbia difficoltà a reperire attaccanti sul mercato, con la trattativa per Romelu Lukaku che si è complicata non poco negli ultimi giorni, soprattutto per l'inserimento della Juventus.

L'Inter fa fuori Icardi

Mauro Icardi dovrà decidere dove vorrà giocare la prossima stagione. Un futuro che non sarà certamente all'Inter, anche se l'attaccante ha provato in ogni modo a far avere un ripensamento al suo nuovo allenatore, Antonio Conte, che, invece, lo ha bocciato in conferenza stampa e lo ha tenuto fuori anche dalla lista dei convocati per la tournéé in Asia, a differenza di quanto successo con Radja Nainggolan che, pur essendo fuori dal progetto e sul mercato, si è allenato sempre con la squadra.

L'ex capitano ha rifiutato le proposte arrivate dall'estero, da Arsenal e Atletico Madrid, e, inizialmente, ha rifiutato anche i corteggiamenti di Napoli e Roma. In questi ultimi giorni, però, l'attaccante sembra stia cominciando a prendere in considerazione queste due ipotesi. Il motivo è legato al fatto che ormai ha capito di essere totalmente fuori dal progetto. Inter che, tra l'altro, è pronta ad un altro chiaro gesto che dimostrerebbe quanto ormai Maurito sarebbe fuori da ogni tipo di scelta.

Il club nerazzurro, infatti, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb Radio, è pronto ad escludere il classe 1993 anche dalle liste della Serie A e della Champions League.

Juventus in corsa

La priorità Mauro Icardi, comunque, sembra volerla dare alla Juventus. I bianconeri non hanno mai nascosto il loro interesse per il centravanti argentino. Un nome che potrebbe tornare in auge qualora dovesse saltare lo scambio con il Manchester United che vedrebbe coinvolto anche Paulo Dybala.

L'argentino, infatti, non sembra convinto del trasferimento, visto che vorrebbe giocare la Champions League. Per questo motivo potrebbe riprendere quota l'ipotesi di uno scambio tra Inter e Juventus, che risolverebbero, così, i loro rispettivi problemi. Le due società, inoltre, realizzerebbero una cospicua plusvalenza.