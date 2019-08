Continuano ad arrivare buone notizie nella parte nerazzurra di Milano, già rinfrancata da un ottimo esordio in campionato con un sonoro 4-0 alla neopromossa Lecce. Nella serata di oggi martedì 27 agosto l'Inter ha infatti annunciato l'avvenuto accordo con il Manchester United per l'arrivo di Alexis Sanchez. Un matrimonio, quello tra i nerazzurri ed il cileno, nell'aria da tempo ma rinviato spesso per ragioni economiche. In tarda serata finalmente l'ok degli inglesi: il cileno giocherà la stagione 2019/2020 con la maglia dell'Inter.

La formula: prestito secco senza diritto di riscatto

Il 30enne Sanchez, già in Serie A con l'Udinese tra il 2008 ed il 2011, arriverà alla corte di Antonio Conte con la formula del prestito secco senza diritto di riscatto. In serata la società guidata da Zhang ha alzato la propria offerta relativa al contributo sull'ingaggio annuale percepito dall'attaccante, che sarà di 5 milioni netti. Gli inglesi hanno accettato l'offerta dell'Inter, accettando di versare la restante parte dell'ingaggio di Sanchez, lo scorso anno di 12 milioni netti.

Il cileno è ormai in procinto di partire per Milano, dove nella giornata di mercoledì 28 agosto potrebbe già sottoporsi alle visite mediche di rito e iniziare la sua nuova avventura italiana.

Poco fortunato nella sua parentesi ad Old Trafford, "El Nino Maravilla" costituisce comunque un grandissimo rinforzo per la squadra del neo allenatore Antonio Conte. Solo poche settimane fa i nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Romelu Lukaku, suo ex compagno ai "Red Devils", con cui andrà a formare una coppia d'attacco dal potenziale esplosivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

A Manchester Sanchez ha disputato 45 match con soli 5 gol all'attivo, ma è innegabile che sia un giocatore di grande talento e con capacità fuori dal comune. Se l'inserimento nella squadra guidata dal tecnico leccese sarà ottimale, il suo ingaggio potrebbe far fare un ulteriore salto di qualità ad una rosa che pare già essersi rafforzata in questa sessione di Calciomercato.

Con gli ulteriori arrivi di Godin, Sensi, Barella e il già citato Lukaku, le quotazioni della squadra nerazzurra per la vittoria della Serie A salgono vertiginosamente, anche se la Juventus resta la squadra da battere.

A gravare sull'ambiente nerazzurro è invece la situazione relativa a Mauro Icardi. Ormai fuori dal progetto Conte, l'ex capitano ha ricevuto il benservito anche da Zhang, espressosi negativamente sul giocatore e sul suo reintegro. Con l'arrivo di un altro campione come Sanchez a rinfoltire l'attacco interista, sarà ancora più dura per l'argentino ritornare in campo e dettare legge a suon di gol.