La Juventus femminile scenderà in campo stasera alle 20.30 per i sedicesimi di finale di Champions League. Le bianconere dovranno affrontare il Barcellona, finalista nella scorsa stagione. Il capitano Sara Gama ha ammesso che sarà una sfida difficile, tuttavia il gap pian piano si sta riducendo.

La formazione femminile della Fiorentina scenderà in campo, sempre per la Champions League, giovedì a Firenze contro l'Arsenal.

Mentre sabato ci sarà la prima di campionato di Serie A femminile. Le ragazze del calcio italiano promettono insomma grandi emozioni, dopo quelle del Mondiale francese di giugno scorso.

Juventus-Barcellona femminile

La pausa estiva del campionato femminile di calcio sta per concludersi. Ma, prima dell'avvio della Serie A, c'è un'importante sfida che attende gli appassionati. Stasera, ad Alessandria, la squadra di calcio femminile della Juventus sfiderà il Barcellona.

Un match per i sedicesimi di finale di Champions League. Una sfida non da sottovalutare, in quanto le spagnole sono state le finaliste nella scorsa stagione. Una partita che sarà difficile da giocare, come ha ammesso lo stesso capitano della Juve Sara Gama in conferenza stampa. Tuttavia, la bianconera ha evidenziato come il gap si stia piano piano riducendo. L'allenatrice Rita Guarino ha confermato che non sarà una partita facile, ma rassicura che le sue ragazze sono pronte a regalare grandi emozioni questa sera.

Guarino dopo aver ottenuto due scudetti di fila allenando le bianconere, adesso mira a fare il salto di qualità in Europa. Un'aspettativa interessante soprattutto perché in Italia ciò accenderebbe ancora una volta i riflettori sul mondo del calcio femminile.

I suggerimenti della Linari

A dare suggerimenti a distanza alle ragazze della Juventus, è stata in questi giorni Elena Linari. La calciatrice dell'Atletico Madrid, reduce del mondiale femminile con la maglia azzurra, ha rivelato di aver dato qualche consiglio proprio all'amica e collega Sara Gama.

Innanzitutto quello di non buttare mai via il pallone. Un modo efficace per contrastare le spagnole in campo è poi quello di effettuare dei lanci lunghi, così sarà più facile stancarle. Inoltre, Linari ha raccomandato alla capitana bianconera di stare molto attenta a Jennifer Hermoso. La spagnola è una delle più forti calciatrici della squadra. Tuttavia, come ha rivelato Linari, con cui ha giocato nell'Atletico, Sara Gama dovrebbe marcarla secondo il metodo all'italiana: infatti, nel momento in cui si sente aggredita, la Hermoso tende a perdere facilmente palla.

Le altre sfide

Se le bianconere scendono in campo stasera contro il Barcellona, un'altra squadra italiana dovrà attendere qualche ora in più. Si tratta della Fiorentina che sfiderà l'Arsenal giovedì sera alle ore 19.00 a Firenze, anch'essa per i sedicesimi di finale di Champions League.

Terminate le partite in Europa, da sabato riprenderà il campionato femminile di Serie A. L'appuntamento più interessante si svolgerà domenica alle 12:30 con il match Roma-Milan.