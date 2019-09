La Juventus ha ottenuto una buona vittoria a Brescia, in un campo davvero molto difficile e contro una squadra in grande forma, che ha visto anche il ritorno di Mario Balotelli. Non era certamente facile ottenere tre punti al Rigamonti, ma il club bianconero ce l'ha fatta e Sarri si sta dimostrando un allenatore molto cinico. Nel match contro il Brescia, però, si è infortunato Danilo, che è stato sostituito da Juan Cuadrado.

L'eclettico colombiano ha giocato un'ottima partita, dimostrandosi uno degli uomini più in forma della Juventus. Tuttavia, la squadra bianconera è in emergenza sulla fascia destra, considerando il fatto che è infortunato anche Mattia De Sciglio: l'ex giocatore del Milan dovrebbe rientrare in campo a breve, ma la coperta è corta, soprattutto se si vuole coltivare ambizioni in ottica Champions League.

Per questo il club bianconero potrebbe intervenire sul mercato a gennaio. Vediamo tutti i dettagli delle ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus, che vedono in Alonso e Willian due possibili acquisti per risolvere quello che potrebbe essere un problema di lunga durata.

Mercato Juventus, possibile colpo Marcos Alonso dal Chelsea

Stando a quanto riportano le ultime notizie di mercato, la Juventus avrebbe messo nel mirino Marcos Alonso, giocatore molto apprezzato dal tecnico Maurizio Sarri nella sua stagione al Chelsea, quando il tecnico napoletano lo ha schierato ben trentanove volte, venendo ripagato da un'ottima annata condita con quattro reti e sette assist.

Alonso, però, in questo avvio di stagione sta facendo molta fatica a superare la concorrenza di Emerson Palmieri, giocatore che per le sue caratteristiche gli viene preferito dal tecnico Frank Lampard. Marcos Alonso è assistito da un'agenzia in ottimi rapporti con la Juventus e potrebbe raggiungere Sarri a Torino nella prossima sessione di Calciomercato invernale, soprattutto nel caso in cui il Chelsea dovesse uscire dalla Champions League.

L'ex giocatore della Fiorentina viene valutato dalla dirigenza dei Blues tra i venticinque e i trenta milioni di euro: si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. La Juventus, comunque, avrebbe messo nel mirino anche un'altra stella del Chelsea. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Telegraph, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe fortemente interessata a Willian, forte esterno offensivo brasiliano con il contratto in scadenza a giugno.

Il rinnovo non è ancora arrivato e la Juventus proverà l'assalto già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Per il club bianconero si tratterebbe dell'ennesimo colpo a parametro zero, dopo Aaron Ramsey, Emre Can e Adrien Rabiot. Staremo a vedere.