Dopo quasi 32 anni di onorata carriera, il Palermo deve fare i conti con l'inferno del Dilettantismo, o per meglio dire, con l'assenza forzata dal grande palcoscenico del calcio italiano: sebbene si trattasse della stagione calcistica 1987/88, i rosanero militavano nell'allora Serie C2. Era il 20 settembre del 1987 e il club isolano fu ospite del Valdiano: successo rotondo con il risultato di 0-4 per la compagine dell'allora tecnico Giuseppe Caramanno.

Quella stagione terminò con la vittoria del campionato da parte del Palermo a quota 49, frutto di 19 successi, 11 pareggi e 4 sconfitte: dopo quella cavalcata trionfale, che consentì ai rosanero di conquistare la Serie C1, il nuovo club del presidente Dario Mirri inizia dal Girone I della Serie D pronto per costruire passo dopo passo la volata verso la Lega Pro.

Primo avversario di questo nuovo corso è il Marsala del neo presidente Domenico Cottone: allo stadio Nino Lombardo Angotta gli azzurri del tecnico Vincenzo Giannusa venderanno cara la pelle ad una delle potenziali pretendenti alla vittoria finale del torneo.

Marsala-Palermo, le probabili formazioni

In vista dell'incontro in programma oggi allo stadio Angotta, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00, i tecnici Giannusa e Pergolizzi dovrebbero optare per il seguente undici titolare:

MARSALA (4-3-3): Russo; Scalisi, Monteleone, Montuori, Lo Iacono; Erbini, Lauria, Lorefice; Balistreri, Manfrè, Ficarrotta. Allenatore: Vincenzo Giannusa

PALERMO (4-3-1-2): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Accardi (Bechini); Martinelli, Martin, Langella; Rizzo Pinna; Felici (Santana), Ricciardo.

Allenatore: Rosario Pergolizzi

