Tutto pronto per l'attesissimo incontro infrasettimanale di Serie A tra Inter e Lazio. La sfida, valida per la quinta giornata di campionato, mette di fronte due compagini con il bisogno di vincere per differenti ragioni. Da una parte ci sono i nerazzurri, ancora imbattuti, che cercano di non perdere punti per mantenere il primo posto in classifica. Dall'altra parte c'è la squadra allenata da mister Simone Inzaghi il cui andamento stagionale è finora abbastanza altalenante.

La partita di stasera verrà trasmessa in diretta tv e in streaming online su Sky.

Dove vedere Inter-Lazio: diretta TV e streaming del match

La diretta di Inter-Lazio sarà visibile solamente attraverso la piattaforma a pagamento di Sky. Nel dettaglio, a partire dalle ore 20.45 basta impostare il proprio televisore su Sky Sport Uno al tasto 201 del telecomando. Questo significa che i clienti Dazn non possono vedere la partita.

Detto ciò, i clienti Sky possono anche scegliere di seguire Inter-Lazio in streaming online sia da pc che da un qualunque dispositivo mobile usufruendo dell'App denominata 'SkyGo'.

Anche gli abbonati a Now Tv hanno la possibilità di seguire questo evento in streaming in quanto appartenente al gruppo Sky. Inoltre, grazie allo Smart Stick, alla Smart Tv o ad una consolle di ultima generazione, si può vedere Inter-Lazio comodamente nel proprio televisore.

Probabili formazioni di Inter e Lazio

A pochi giorni dal derby di Milano in cui l'Inter ha trionfato prevalendo sulla sua storica rivale, mister Antonio Conte è pronto a battagliare nuovamente allo stadio San Siro. Questa volta l'avversario da sconfiggere è la Lazio di Simone Inzaghi. Si preannuncia un match complesso nel suo insieme, anche se sulla carte i padroni di casa partono favoriti.

Per la sua Inter, Antonio Conte dovrebbe puntare nuovamente sul duo offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Entrambi hanno dimostrato di essere due validi elementi, capaci di andare a segno abbastanza spesso. Si ipotizza un 3-5-2 con Handanovic in porta, davanti a lui i difensori Godin, de Vrij e Skriniar. A centrocampo dovrebbero giostrare Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi e Asamoah. Resta ancora incerta la presenza di Alexis Sanchez.

Per quanto riguarda la Lazio, Simone Inzaghi sembrerebbe deciso a puntare sul solito 3-5-2.

In porta non dovrebbe mancare Strakosha, il quale dovrebbe essere supportato dai difensori Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. A centrocampo dovrebbero giocare Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Lulic, mentre in attacco sembra certa la presenza della coppia offensiva composta da Correa e Ciro Immobile.