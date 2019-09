La Juventus è ufficialmente nella top five delle società che più hanno investito in questi ultimi anni: a rivelarlo è il Cies Football Observatory, che ha confermato quindi che la società italiana è stata una delle più attive in tema acquisti.

La prima in classifica è il Manchester City, che ha un valore della rosa che supera il miliardo di euro, subito dopo vi è il Paris Saint Germain a 913 milioni.

Sul ultimo gradino del podio si trova il Real Madrid, a 902 milioni di euro. Seguono Manchester United e Juventus, rispettivamente a 751 e 719 milioni di euro. I bianconeri sono quindi al quinto posto.

Dati rilevanti quelli riguardanti i bianconeri, che negli ultimi anni hanno investito molto sul mercato portando a Torino giocatori di qualità come Cristiano Ronaldo e De Ligt, non contando gli arrivi a parametro zero di giocatori come Emre Can, Ramsey e Rabiot.

Interessanti anche i dati sui divari economici fra prima e ultima in classifica nei vari campionati europei: in Spagna ad esempio la più ricca in valore giocatori è il Real Madrid mentre la più povera è il Mallorca, in Ligue 1 in vetta c'è il Paris Saint Germain e in coda il Nimes, in Italia invece la Juventus è la più ricca mentre il Lecce è la più povera. In Germania il Bayern Monaco è primo in classifica mentre l'ultimo è il Paderborn. Infine il Manchester City 'trionfa' in Premier League mentre la più 'povera' è il Norwich.

La top ten delle società con più valore in rosa dei giocatori

La Juventus, come detto, è al quinto posto con una rosa dal valore di 719 milioni di euro, subito dopo troviamo Barcellona (697 milioni), Liverpool (639 milioni), Chelsea (561), Atletico Madrid (550) ed Arsenal (498).

Per quanto riguarda le italiane è interessante notare come la prima che troviamo in classifica dopo la Juventus è il Milan, che è tredicesima a 408, mentre l'Inter è quattordicesima a 398, il Napoli diciassettesimo a 325 milioni.

La Roma è 22esima a 254, mentre la Lazio è al 39esimo posto a 148 milioni, addirittura sotto alla Sampdoria che ne ha spesi 150. La rosa meno cara, fra le società dei Paesi principali che disputano la Champions League, è quella dell'Atalanta, con 'soli' 93 milioni di euro di valore giocatori.

Il campionato che, quest'anno, ha speso di più in trasferimenti è ovviamente la Premier League, con 345 milioni, mentre sia Liga Spagnola che la Serie A hanno investito 167 milioni. Subito dopo La Bundesliga a 124 milioni ed infine la Ligue 1 con 118 milioni.

La crescita economica della Juventus

Di certo, la crescita in classifica della Juventus anche come valore della rosa è la dimostrazione di come il brand bianconero sia in evidente consolidamento e allo stesso tempo pronto a fare il definitivo salto di qualità anche a livello economico. Solo le intese con gli sponsor (Adidas e Jeep) dovrebbero prossimamente portare a guadagnare a stagione più di 100 milioni di euro.