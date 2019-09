Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più discussi in questo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, è stato molto vicino all'addio alla Juventus. Il club bianconero lo avrebbe offerto al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, ma il sudamericano si è opposto con tutte le sue forze al trasferimento in Premier League.

Dybala vuole giocarsi le sue chances con il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, il quale, però, nelle prime due uscite di campionato, lo ha lasciato in panchina. Dybala non ha certo preso bene le scelte dell'allenatore della Juventus e se questa situazione dovesse perpetuarsi, l'attaccante argentino potrebbe decidere di lasciare Torino già nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Su di lui ci sono alcuni dei più importanti club europei, come Tottenham, Manchester United e Paris Saint Germain, che sarebbero disposti a mettere sul piatto cifre molto alta per garantirsi le prestazioni del numero dieci della Juventus. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile addio di Dybala a gennaio

Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", il Paris Saint Germain starebbe già provando a piazzare Neymar e sarebbe pronto a puntare tutto su Paulo Dybala come successore del campione brasiliano. L'attaccante argentino è infatti molto apprezzato dal direttore sportivo del club francese Leonardo. Il Tottenham, invece, potrebbe perdere Christian Eriksen, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2020 e che peraltro è seguito con grande attenzione proprio dalla Juventus.

Non si esclude dunque uno scambio tra il club britannico e quello bianconero. Attenzione anche al Manchester United, che segue Dybala da tantissimo tempo. Il giocatore argentino è un vero e proprio pupillo del tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskyaer. Staremo a vedere quello che succederà. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda il calciomercato in entrata.

Stando alle ultime notizie, infatti, Marcelo potrebbe lasciare il Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato invernale. Ferland Mendy potrebbe prendere il posto da titolare del terzino brasiliano, a lungo corteggiato dalla Juventus. Cristiano Ronaldo è molto amico di Marcelo e potrebbe convincerlo a raggiungerlo a Torino a gennaio. Sul brasiliano, comunque, ci sarebbe anche il PSG.