La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A contro l'Hellas Verona, prevista per sabato 21 settembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. Il post Champions League ha sicuramente soddisfatto i tifosi bianconeri, che hanno ammirato una Juventus molto offensiva al Wanda Metropolitano di Madrid, nonostante gli evidenti errori nelle marcature che poi hanno condizionato il risultato finale.

Prosegue il lavoro della dirigenza bianconera, con l'idea di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: entro settembre potrebbe concretizzarsi la cessione di Mario Mandzukic, che piace a due società del Qatar, nello specifico l'Al Gherafa e a Al Rayaan, che sarebbero pronte a ricoprire d'oro la punta bianconera, offrendogli almeno un biennale da 7,5 milioni di euro. Ma la Juventus vorrebbe però ricavare un'importante somma dalla sua cessione.

secondo tuttomercatoweb la cessione del croato potrebbe svilupparsi solo se le società del Qatar pagheranno alla Juventus anche il costo del cartellino, circa 10 milioni di euro.

Juve, Mandzukic valutato 10 milioni di euro

Come scrive il noto sito specializzato in Calciomercato, la volontà della dirigenza è quella di incassare una buona somma per la cessione della punta croata e nondi cederlo gratuitamente come vorrebbero le società qatariote prima menzionate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

D'altronde il croato rappresenta sempre un giocatore di qualità ed ha un contratto ancora pesante con la Juventus fino al 2021. Ecco perché difficilmente la dirigenza bianconera accetterà di cederlo gratis: qualora non dovesse concretizzarsi il trasferimento nella nazione asiatica, potrebbero riaprirsi nuove possibilità all'estero. Si parla dell'America, con il Los Angeles Fc che investirebbe volentieri sulla punta bianconera, ma in tal caso il trasferimento si concretizzerebbe a gennaio, in quanto attualmente in America stanno facendo la preparazione prima dell'inizio del campionato.

Non sono da escludere, sempre per gennaio, eventuali offerte dalla Premier League: ad agosto infatti il giocatore avrebbe potuto trasferirsi al Manchester United, con la società inglese che cercava (e probabilmente cerca) un giocatore esperto da affiancare ai tanti giovani presenti nella rosa inglese.

Il mercato della Juventus

Se quindi Mandzukic non sarà ceduto entro settembre, probabilmente lascerà Torino a gennaio: la volontà della dirigenza bianconera è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori.

Altri giocatori a rischio cessione nel calciomercato invernale sono sicuramente Rugani ed Emre Can, con il centrale toscano che è stato vicinissimo al trasferimento allo Zenit ma che poi non si è concretizzato per l'infortunio di Chiellini. Il tedesco invece, dopo l'esclusione dalla lista Champions League, potrebbe decidere di lasciare Torino, anche se la fiducia di Sarri per il giocatore è notevole.

Si parla infatti di un suo possibile impiego nel match di Serie A.