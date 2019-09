La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A, prevista per sabato 21 settembre alle ore 18:00. Una partita che arriva dopo la buona prestazione in Champions League, con la Juve che ha sfiorato l'impresa al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Simeone. Il gioco di Sarri si è dimostrato molto efficace, portando i bianconeri sul 2 a 0 fino a pochi minuti dalla fine. La squadra di Simeone ha però recuperato, pareggiando la partita, sfruttando errori difensivi di marcatura su situazioni di palle inattive.

Il gol di Savic arriva dopo una punizione dalla trequarti, in cui Gimenez ha sovrastato Danilo e ha servito l'assist al difensore montenegrino, mentre quello di Herrera da calcio d'angolo grazie ad uno stacco importante. Un vero e proprio 'problema' difensivo, secondo Fabio Capello, attuale commentatore televisivo a Sky Sport, che ha sottolineato che è un'esigenza a cui Sarri e i giocatori devono lavorare.

È un sistema, quello di difendere su palle inattive, che secondo l'ex tecnico di Milan, Roma, Juve, non funziona e che fa subire troppi gol alla Juventus.

'I giocatori dovrebbero parlare con Sarri, questo modo di difendere non va bene'

Secondo Capello quindi, dovrebbe esserci un confronto fra i giocatori e Sarri, per risolvere una problematica che 'rischia' di rovinare quanto costruito dalla squadra del tecnico toscano durante tutta la partita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La Juventus vista a Madrid infatti è già simile a quello che vuole Sarri, ottimo gioco e verticalizzazioni importanti che hanno portato ai gol di Cuadrado e di Matuidi. Ovviamente i gol subiti dipendono dalla linea della difesa, come si posiziona, se è troppo bassa e quindi vicina all'area di rigore, come ha dichiarato Capello, il rischio di subire gol in quella maniera è notevole. La soluzione potrebbe essere quella di alzare la linea difensiva.

Da sottolineare poi la reazione post partita di Cuadrado, 'accusato' da gran parte dei giocatori bianconeri di aver sbagliato in marcatura. È stato poi Bonucci a gettare acqua sul fuoco, ribadendo che queste situazioni vanno discusse nello spogliatoio. Un litigio che, secondo il difensore della Juventus, conferma la voglia di vincere della squadra di Sarri.

La Juventus in Serie A

La Juventus, come dicevamo, è pronta a disputare la quarta giornata di campionato contro l'Hellas Verona, in attesa poi del turno infrasettimanale che vedrà i bianconeri impegnati martedì 24 settembre a Brescia.

Nel match di sabato invece è possibile l'inserimento come titolare di Emre Can, potrebbe quindi arrivare un minimo di turnover, con la possibilità di vedere dal primo minuto al posto di Higuain la punta Dybala.