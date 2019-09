La Juventus, nonostante l'attenzione principale sia sul calcio giocato e quindi su Serie A e Champions League, continua a lavorare sul mercato con l'intento si di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ma allo stesso tempo di individuare quelle pedine che potrebbero diventare utili e, quindi, incrementare il livello qualitativo della rosa in vista della prossima stagione. Si parla dei possibili parametri zero che potrebbero arrivare, da Eriksen ad Aldeirweild, fino ai vari Matic, Willian e Meunier, ma la dirigenza bianconera segue soprattutto alcuni giovani di qualità: secondo il Corriere dello Sport interessa il centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen, Kai Havertz che la Juventus affronterà già il 1° ottobre in Champions League in quanto la squadra tedesca è nel girone dei bianconeri insieme ad Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca. Il 'problema' per la Juventus è la concorrenza, ma soprattutto il prezzo notevole richiesto dal club teutonico.

Juventus, piace Havertz del Bayer Leverkusen

E' uno dei migliori giocatori tedeschi della Bundesliga, alla sua giovane età si candida a diventare uno dei riferimenti del presente e del futuro della nazionale di Loew: parliamo del centrocampista offensivo Havertz, attualmente valutato ben 100 milioni di euro, ma che se dovesse continuare con le belle prestazioni in campionato ed in Champions League, potrebbe subire un incremento di valutazione del suo cartellino.

Sul centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen ci sarebbe poi la concorrenza di altre grandi società europee, su tutte Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid. A confermare questa indiscrezione è il Corriere dello Sport, anche perché come è noto Sarri apprezza molto i trequartisti, da schierare in appoggio alla prima punta o eventualmente come ali offensive.

Chi è Havertz

Il centrocampista offensivo è un classe 1999 ed ha un contratto fino al 2022 con il Bayer Leverkusen.

Dopo essere cresciuto nel Mariadorf, si è trasferito all'Aquisgrana, per poi arrivare alle giovanili del Bayer Leverkusen nel 2010. Dal 2014 è entrato a far parte dell'under 17 della società tedesca per poi trasferirsi in prima squadra nel 2016 all'età di 17 anni. E' uno dei pochi giocatori che è passato dalla nazionale under 19 direttamente alla nazionale maggiore di Loew, raccogliendo già 5 presenze nonostante abbia solamente 20 anni.

Nella stagione attuale di Bundesliga, ha già disputato quattro presenze realizzando 1 gol. Sempre in questa stagione, ha giocato titolare nel primo match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, così come era parte dell'undici nell'esordio stagionale in Coppa di Germania ed ha realizzato anche un gol.