La Juventus è pronta a disputare la sua prima partita del girone di Champions League, prevista per mercoledì 18 settembre alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Arrivano conferme dagli infortunati di Firenze, con Pjanic che sarebbe disponibile già per la trasferta di Madrid mentre Douglas Costa potrebbe rimanere fermo fino ad un mese. Oltre al calcio giocato, a tenere banco in questi giorni è il Calciomercato, con le prime indiscrezioni riguardanti possibili rinforzi per la prossima stagione.

Nel 2020 infatti scadranno molti contratti di tanti giocatori appetibili sul mercato, in particolar modo la Juventus segue alcuni giocatori della Premier League: Eriksen ed Alderweild del Tottenham, Matic del Manchester United e soprattutto Willian del Chelsea. Proprio il brasiliano piace molto a Sarri, che lo ha valorizzato lo scorso anno nella squadra inglese ma lo stesso brasiliano avrebbe escluso la possibilità di un trasferimento a Torino in quanto ama vivere a Londra.

'Adoro vivere a Londra'

La Juventus segue per la prossima stagione Willian. Il giocatore si libererà a parametro zero a giugno 2020 e potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato, nonostante non sia più giovanissimo (è un classe 1988). Il giocatore del Chelsea ritroverebbe alla Juventus molti brasiliani, Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa. Sul giocatore del Chelsea però ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter, che potrebbe sfidare la Juventus anche su altri calciatori, in particolar modo su Eriksen, uno dei più ambiti a livello europeo.

Il danese infatti, oltre ad essere seguito da Juventus ed Inter, piace anche a Barcellona e Real Madrid, ed anche loro potrebbero sfruttare la scadenza del contratto a giugno 2020. Ritornando a Willian, le recenti dichiarazioni ad un giornale inglese confermerebbero la volontà del giocatore ( '.. adoro vivere a Londra...' ) e quindi gli piacerebbe rimanere al Chelsea ed in una città come quella inglese, in cui come ribadito dal giocatore, anche la sua famiglia si è adattata benissimo.

Il mercato della Juventus

Come è noto la Juventus dovrà tenere conto del bilancio, in quanto è possibile una perdita finanziaria anche quest'anno. Ecco perché non sono da escludere cessioni pesanti anche a gennaio, mentre Mandzukic potrebbe addirittura lasciare Torino entro settembre. Sarebbe infatti in trattativa con l' Al Gharafa, società del Qatar mentre sia Perin che Pjaca, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, potrebbero lasciare Torino nel calciomercato invernale.

Novità si attendono anche dalle situazioni Rugani, Emre Can e Dybala.