Matthijs De Ligt è stato premiato ad Amsterdam la scorsa notte: grazie alle sue prestazioni, il difensore appena arrivato alla Juventus ha ricevuto la Scarpa d'Oro, un riconoscimento destinato al miglior giocatore olandese della passata stagione.

Il difensore ha ringraziato tutti per l'omaggio ricevuto, ricordando anche la sua vecchia squadra. Inoltre, ha raccontato come sta vivendo i primi mesi con la maglia bianconera. Nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare, il giovane De Ligt promette di arrivare fra le grandi stelle del calcio mondiale.

Scarpa d'Oro olandese a De Ligt

Matthijs De Ligt, classe 1999, è una stella nascente nel mondo del calcio. A soli 20 anni, il giovane difensore bianconero è stato premiato come migliore giocatore olandese della stagione 2018/2019. Un riconoscimento che gli ha fatto ottenere la Scarpa d'Oro.

La premiazione è avvenuta ad Amsterdam. Qui il giovanissimo difensore della Juventus si è presentato in abito elegante, insieme alla fidanzata Annekee, sempre al suo fianco.

La cerimonia è stata organizzata da De Telegraaf, un giornale di riferimento in Olanda.

A consegnare la Scarpa d'Oro a Matthijs De Ligt è stato l'ex calciatore olandese Van der Vaart. Dopo aver ritirato il premio come miglior giocatore olandese della stagione 2018/2019, il giovane difensore ha definito questo momento come un sogno che si avvera.

Inoltre, il calciatore ha voluto ringraziare fortemente tutte le persone che gli sono state accanto nell'ultimo anno, dalla famiglia alla sua ex squadra Ajax e ai suoi tifosi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus

Dopo aver espresso la sua gratitudine, De Ligt ha parlato anche del suo presente in bianconero.

Il difensore arrivato quest'estate a Torino ha raccontato di come stia lavorando duramente. Una nuova nazione e una nuova squadra, dove ha ribadito, niente è facile. Tuttavia, la giovane promessa del calcio si sta impegnando giorno per giorno per arrivare ai livelli dei grandi campioni del passato.

Infine, De Ligt ha sottolineato come questo trofeo sia il simbolo della nuova generazione dei calciatori. Un augurio affinché lui e gli altri possano imparare a emulare personaggi come Koeman, Van Persie e Robben per diventare sempre più forti.

Polemiche sul Napoli

Matthijs De Ligt è stato riconosciuto come miglior calciatore olandese della passata stagione. Battendo anche l'ex compagno Frenkie de Jong, semifinalista di Champions con l’Ajax insieme a lui, e passato al Barcellona durante il mercato estivo.

Una vittoria che oscura le polemiche in seguito alla sua prestazione durante la partita Juventus-Napoli. Su tale questione si è espresso anche Koeman, l'allenatore della Nazionale olandese, sostenendo che il difensore ha soltanto avuto un momento difficile contro Lozano.

Inoltre, il ct ha sostenuto la piena fiducia verso De Ligt. Una stella nascente del calcio mondiale che pian piano inizierà a brillare sempre di più.