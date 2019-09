A tenere banco in queste ultime ore di mercato è la situazione di Mauro Icardi: l'argentino ha fatto causa all'Inter. L'attaccante nerazzurro ha deciso di fare un passo molto deciso contro il club nerazzurro: ha chiesto un milione e mezzo di danni e il reintegro alle sessioni tattiche. Icardi chiede di svolgere tutti gli allenamenti al completo, dal momento che il nuovo tecnico nerazzurro Antonio Conte, finora, lo avrebbe escluso dalla parte tattica.

L'attaccante argentino ha sempre parlato di amore incondizionato per il club nerazzurro, ma ora ha deciso di schierarsi apertamente contro la società milanese. La dirigenza interista è stata ovviamente spiazzata da questa presa di posizione e ora dovrà gestire una situazione veramente molto difficile in queste ultime ore di mercato. Se dovesse rimanere all'Inter, Icardi rischierebbe seriamente di compromettere la sua carriera, dal momento che, anche se vincesse la causa, potrebbe giocare un numero molto esiguo di partite (il minimo contemplato dalla Fifa è il 10% in stagione).

L'attaccante nerazzurro potrebbe quindi decidere di cambiare aria in queste ultime ore di Calciomercato estivo. La società maggiormente interessata al suo cartellino è la Juventus, che lo segue da tantissimo tempo. Icardi è infatti un vecchio pallino di Fabio Paratici, che ha provato ad acquistarlo anche nelle scorse sessioni di mercato. Il direttore sportivo bianconero avrebbe pronta un'altra offerta per il centravanti sudamericano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Mercato Juventus, possibile scambio con l'Inter per Mauro Icardi

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Fabio Paratici avrebbe deciso di rompere gli indugi e sarebbe intenzionato a proporre all'Inter i cartellini di Blaise Matuidi e di Mario Mandzukic più un conguaglio tra i trentacinque e i quaranta milioni di euro. L'Inter, però, valuta Mauro Icardi tra i settanta e gli ottanta milioni di euro e Marotta in cambio vorrebbe Paulo Dybala, che al momento sarebbe l'unica contropartita tecnica gradita dall'Inter in un ipotetico scambio per Mauro Icardi.

Tuttavia, Fabio Paratici non sarebbe disposto a cedere Paulo Dybala all'Inter, in quanto il suo arrivo a Milano rinforzerebbe troppo la squadra allenata da Antonio Conte. Dall'altra parte Beppe Marotta non vorrebbe fare un favore alla Juventus, accogliendo due giocatori che sono degli esuberi per Maurizio Sarri. Il club bianconero ha infatti un fortissimo bisogno di sfoltire la rosa in queste ultime ore di calciomercato estivo.

La trattativa, comunque, continua ad essere aperta. Icardi finora ha rifiutato qualsiasi destinazione che non fosse la Juventus (come ad esempio Atletico Madridi e Paris Saint Germain).