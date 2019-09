Uno degli storici direttori generali, fra le altre di Siena, Bari e Genoa, è stato intervistato da tuttomercatoweb.com ed ha parlato di tanti argomenti, in particolar modo si è soffermato su uno degli acquisti principali della Serie A di questo Calciomercato estivo, ovvero l'arrivo dall'Ajax del difensore centrale della nazionale olandese De Ligt. Quest'ultimo ha scelto i bianconeri nonostante l'interesse di società blasonate e probabilmente più ricche della Juventus, ovvero Paris Saint Germain e Real Madrid.

Secondo Perinetti, l'acquisto principale in estate è stato proprio quello di De Ligt, non tanto per il valore assoluto ma perché è l'unico giovane di qualità ad aver scelto la Juventus e quindi la Serie A. Questa significa che il campionato italiano è diventato sicuramente più attrattivo rispetto agli anni passati, ma lo sarà di più quando i giovani decideranno di arrivare nella nostra Serie A. Infatti i soli giovani di qualità arrivati in Italia sono De Ligt e Lozano, per il resto sono stati acquistati tutti giocatori praticamente a fine carriera come ad esempio Mkhtaryan, Ribery o Llorente.

L'ex direttore generale del Genoa Perinetti ci ha tenuto a sottolineare che 'De Ligt è stato l'acquisto dell'estate' proprio perché potrebbe essere un nuovo inizio per la Serie A, ovvero il nostro campionato potrebbe ritornare ad essere attrattivo come attualmente lo è la Premier League o la Liga.

La distanza soprattutto con il campionato inglese è notevole, anche per questioni economiche, ma di certo, pensare che un giovane come De Ligt, seguito anche da Paris Saint Germain e Real Madrid, abbia scelto la Juventus è un segno evidente della crescita del movimento calcistico italiano. Lo stesso Perinetti ha poi parlato delle possibilità di vittoria della Serie A da parte delle squadre di vertice e ritiene soprattutto il Napoli una seria candidata semplicemente perché è l'unica società che lotta per la vittoria del campionato a non aver cambiato allenatore, inoltre si è rafforzata molto, soprattutto nel settore avanzato.

Sulla Juventus invece Perinetti ci ha tenuto a sottolineare che Sarri avrà bisogno di tempo per lavorare sui suoi dettami tattici, ma di certo i bianconeri restano una delle principali favorite alla vittoria finale. Non è mancato poi il riferimento alla lite Lukaku - Brozovic, che evidentemente è trapelata perché nell'Inter ci sono delle talpe. È un problema reale, secondo Perinetti, anche perché Conte è un tecnico che ci tiene molto all'unità dei giocatori ed è stato sempre un tratto distintivo del suo modo di lavorare, basti ricordare il percorso della nazionale agli Europei 2016 di Francia.