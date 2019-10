Nonostante siano passate poche ore dai match nelle coppe europee, è già tempo di pensare al Fantacalcio. Sì, perché la nona giornata di campionato si aprirà venerdì 25 ottobre alle ore 20:45, quando si affronteranno Hellas Verona-Sassuolo: entro quell'ora, dunque, si dovrà schierare la formazione. Una giornata molto insidiosa: molte squadre hanno infatti giocato solo pochi giorni fa nelle coppe e martedì 29 ottobre si dovrà scendere di nuovo in campo per il turno infrasettimanale di campionato. Occhio, dunque, ai big che potrebbero riposare. Su tutti Ronaldo, che è in ballottaggio con Dybala per affiancare Higuain.

Fantacalcio, 9a giornata: chi schierare e chi evitare in porta e in difesa

Per quanto riguarda i portieri, consigliatissimi 3 fra i big del campionato: Szczesny, Meret e Handanovic. Il primo sarà impegnato con la sua Juventus sul campo del Lecce; Meret, invece, difenderà la porta del suo Napoli a Ferrara contro la Spal. Più insidioso Handanovic: l'Inter infatti affronterà il Parma, che nell'ultima giornata ha segnato ben 5 gol; tuttavia l'Inter viene dalla vittoria contro il Borussia in Champions e avrà il morale alle stelle.

Sconsigliati invece Pau Lopez e Donnarumma (Roma-Milan può essere una partita con gol da ambo le parti), così come Dragowski e Strakosha (portieri di Fiorentina e Lazio, che si affronteranno lunedì).

Capitolo difensori: consigliati i blocchi di Juve, Napoli, Inter e Atalanta. Fate attenzione però ai ballottaggi; Cuadrado/de Ligt- De Vriji- Hateboer-Manolas potrebbero infatti non giocare. Il consiglio è quello di schierarli comunque (coprendosi con riserve che prenderanno voto sicuro) perché se dovessero giocare potrebbero fare ottime prestazioni e potrebbero portare anche bonus.

Potrebbe far bene anche Ghiglione del Genoa, nonostante anche lui sia in ballottaggio. Sconsigliati tutti i difensori del Lecce e della Spal. Non convincono tanto neanche le difese di Roma e Milan: entrambe potrebbero infatti subire molto gli attacchi avversari.

Chi schierare e chi evitare a centrocampo e in attacco

Capitolo centrocampo: da schierare Pjanic e Bernardeschi (e in generale tutto il centrocampo Juve), così come Ribery, Pulgar e Nainggolan.

Si possono rischiare anche Schone (il primo Genoa di Thiago Motta vorrà fare bene davanti al proprio pubblico e l'ex Ajax può essere uno degli uomini chiave) e Bertolacci della Sampdoria. Sconsigliati: non convincono i centrocampisti dell'Udinese (potrebbero subire la pressione dell'Atalanta) e del Brescia (meglio guardare altrove se potete). Meglio tenere fuori anche Verdi: il centrocampista del Torino viene da una serie di brutte prestazioni e anche nella partita contro il Cagliari potrebbe prendere un brutto voto.

Complicato il discorso attaccanti: consigliatissimi Higuain, Lautaro e Muriel. Possibili sorprese Quagliarella e Pinamonti. Sconsigliati Balotelli (non al meglio, potrebbe non giocare), Floccari e Babacar. Occhio ai ballottaggi: CR7 è in ballottaggio con Dybala e potrebbe non partire titolare (e se la partita si dovesse mettere bene potrebbe anche non prendere voto, dunque il consiglio è comunque quello di schierarlo per non avere rimpianti ma coprendosi con un titolare certo), così come Milik è in ballottaggio con Llorente (il polacco dovrebbe invece avere alta probabilità di giocare, dunque si può schierare senza patemi).

Stesso discorso per Piatek: potrebbe non essere titolare (Leao favorito), ma quasi certamente entrerà a partita in corso. Si può dunque schierare tranquillamente, anche se non è tra i consigliatissimi della giornata.