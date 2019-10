Il mercato della Juventus in estate ha regalato grandi acquisti, su tutti l'arrivo di De Ligt pagato 75 milioni di euro, ma spiccano ovviamente i due parametro zero Ramsey e Rabiot. Se il primo ha già dimostrato di essere decisivo nella Juventus (realizzando già un gol importante contro l'Hellas Verona), difficile invece sembra l'adattamento del centrocampista francese alla Juventus e al calcio italiano.

Per adesso Rabiot ha giocato qualche spezzone di partita e una da titolare nel match contro la Spal solo perché Matuidi è stato dovuto adattare in difesa al posto di Alex Sandro. Una partita non straordinaria del francese, che sta evidentemente pagando anche l'inattività dello scorso anno, quando per 10 mesi non ha giocato con il Paris Saint Germain prima della scadenza del suo contratto. A difendere il francese un suo compagno anche l'anno scorso nella società francese, ovvero Gianluigi Buffon, che a RMC ha utilizzato parole importanti sul centrocampista in quanto 'Adrien porta alla Juve qualità tecniche e fisiche eccezionali'.

'Per dieci mesi non ha giocato, ci vuole adattamento per tutti'

Come sottolinea il portiere bianconero Buffon, Rabiot "per dieci mesi non ha giocato, ci vuole adattamento per tutti". D'altronde si sa come sia importante per un giocatore disputare partite e che restando fermo per diverso tempo si rischia di disabituarsi. Dieci mesi senza calcare il campo di gioco sono molti e proprio per questo per Rabiot, secondo Buffon, ci vuole adattamento: serve a tutti, figurarsi ad un giocatore che arriva da un altro campionato e che ha una fisicità importante come il francese.

Inoltre arrivare alla Juventus significa anche cambiare metodo di lavoro, ci vuole tempo per assimilare tutto questo, soprattutto per un giocatore che arriva da tanto tempo di inattività. Resta il fatto che Buffon lo considera un giocatore molto importante e che potrà dare molto alla Juventus. In estate il portiere bianconero definì Adrien Rabiot un fuoriclasse: "Ha la forza fisica di Pogba, la personalità di Vidal e il dinamismo e la capacità di protezione di Marchisio". Un attestato di stima non indifferente da parte di un giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano e di quello mondiale.

Il mercato della Juventus

Abbiamo già parlato degli arrivi alla Juventus di De Ligt, Ramsey e Rabiot, ma i bianconeri hanno investito su altri importanti giocatori nel calciomercato estivo: il difensore centrale Demiral, arrivato dal Sassuolo, ha già dimostrato tutte le sue qualità così come Danilo, che prima dell'infortunio era titolare inamovibile della fascia destra della Juventus. Non contando Buffon, che nelle due volte che è stato chiamato in causa da Sarri ha dimostrato di essere ancora un portiere affidabile.