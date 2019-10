La Juventus, dopo il successo contro l'Inter, si appresta a recuperare energie fisiche e mentali considerando la pausa per le nazionali. Tanti bianconeri andranno a giocare con le rispettive nazionali, ma affrontare la sosta con una vittoria netta a San Siro contro l'Inter (che porta la Juventus prima in classifica), garantisce ulteriore consapevolezza e tranquillità alla squadra di Sarri. Oltre al calcio giocato, uno degli argomenti principali dei media sportivi è il Calciomercato: si parla molto infatti delle possibili cessioni a gennaio dei bianconeri e allo stesso tempo dei possibili acquisti a parametro zero per la prossima stagione, ma come è noto la Juventus lavora anche a grandi acquisti.

Come sottolineato spesso da Agnelli, l'obiettivo dei bianconeri è fare un grande acquisto ogni stagione e, dopo Cristiano Ronaldo dello scorso anno e De Ligt questa estate, la prossima potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo importante per il settore avanzato. Come scrive il Times, Harry Kane sarebbe pronto a lasciare il Tottenham per tentare una nuova esperienza professionale e fra le possibili destinazioni potrebbe esserci proprio la Juventus, ma in tal caso i bianconeri dovrebbero cedere almeno una punta.

Kane vorrebbe lasciare Tottenham, ci sarebbero anche i bianconeri

Secondo il noto quotidiano inglese, la punta Kane vorrebbe lasciare il Tottenham la prossima stagione e già ci sarebbero diverse società interessate al capitano della società londinese: oltre alla Juventus, ci sarebbero anche il Manchester United, il Chelsea ed il Real Madrid. Di certo, qualora dovesse lasciare il Tottenham è più probabile un trasferimento all'estero, e quindi Liga Spagnola o Serie A potrebbe essere destinazioni apprezzate dalla punta inglese.

Per quanto riguarda la Juventus, qualora decidesse di investire su Kane, dovrà necessariamente cedere una punta del settore avanzato. A gennaio intanto dovrebbe lasciare Torino Mandzukic così come Rugani e i 'recuperati' Perin e Pjaca, quest'ultimi in particolar modo hanno bisogno di giocare per recuperare la forma ottimale.

Il mercato della Juventus

Oltre a Kane, del Tottenham interessano anche il difensore Aldeirweireld e il centrocampista offensivo Eriksen, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2020.

Quest'ultimi però piacciono anche ad altre società europee, in particolar modo il danese ha molto mercato in Spagna: Barcellona e Real Madrid potrebbe infatti presentare un'offerta di contratto al giocatore a gennaio 2020, così che possa arrivare a parametro zero in estate. Ancora a proposito di giocatori in scadenza a giugno del prossimo anno, la Juventus segue anche Matic del Manchester United, Willian del Chelsea e Meunier del Paris Saint Germain.