Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus riguardano Cristiano Ronaldo. Questa settimana il campione portoghese ha parlato del suo futuro, spaventando non poco i tifosi bianconeri. Ronaldo è infatti stato intervistato da 'Sport Bible' e ha dichiarato che potrebbe ritirarsi dal calcio tra un anno o due. "Da cinque anni ho iniziato il processo che mi vedrà fuori dal calcio", ha detto la stella della Juventus.

Ronaldo ha un contratto con il club bianconero fino al 2022, ma potrebbe mollare anche prima. Il suo rendimento in questo inizio di stagione è stato condizionato da qualche segnale di nervosismo. Anche contro il Bayer Leverkusen è stato un Ronaldo molto nervoso; il campione lusitano ha fallito almeno due occasioni davvero molto facili per un giocatore come lui e quando ha segnato non ha esultato, girandosi verso il guardalinee, che prima gli aveva fischiato un fuorigioco molto dubbio.

Ronaldo è inoltre rimasto molto deluso per non avere trionfato al Premio Fifa 2019, andato a Messi. Segnali che, sommati alle dichiarazioni, fanno pensare anche a un possibile addio al calcio giocato. Non si esclude, dunque, che il suo ritiro possa avvenire tra uno o due anni.

Mercato Juventus, poker di nomi per il "dopo-Ronaldo"

La dirigenza della Juventus starebbe già pensando al successore di Cristiano Ronaldo e tra due anni Agnelli potrebbe mettere a segno un grandissimo colpo di mercato.

Il patron bianconero vorrebbe acquistare il "nuovo Ronaldo" tra un anno o due, un campione che porterebbe un aumento del marketing e un potenziamento dell'immagine internazionale del club bianconero. Se Ronaldo dovesse lasciare la Juventus prima del termine del suo contratto, la Juventus potrebbe sostituirlo con uno tra i primi tre o quattro attaccanti al mondo. Qualche mese fa Agnelli aveva dichiarato: "Dobbiamo prendere il nuovo Ronaldo, ma all'età di venticinque anni".

L'indiziato principale è Kylian Mbappé, fortissimo attaccante francese di soli vent'anni che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Il suo prezzo, però, è di almeno duecento milioni di euro; si tratterebbe dunque di un mega-investimento per il club bianconero. Sul taccuino di Andrea Agnelli, comunque, ci sarebbe anche il nome di Harry Kane, bomber inglese del Tottenham, di ventisei anni. Un altro giocatore che potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo è Neymar; il fenomeno brasiliano è stato accostato alla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estivo, ma poi ha deciso di rimanere a Parigi.

Attenzione anche al nome di Salah, attaccante egiziano di ventisette anni che l'anno scorso ha conquistato la Champions League con il Liverpool.