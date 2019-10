Dopo ormai oltre un mese dall'inizio del campionato di Serie C, è interessante dare un'occhiata ai numeri relativi al pubblico che segue le varie squadre di terza serie.

Dopo 7 giornate disputate, il primo posto riguardo alla media spettatori della terza serie professionistica italiana è del Bari, nonostante i risultati non del tutto soddisfacenti della squadra, il San Nicola è lo stadio con più presenze, con ben 13.175 spettatori in media.

Segue a distanza la Ternana, la squadra umbra anch'essa nel girone C di serie C con ben 12.552, incredibile il numero degli abbonati che ha raggiunto la squadra rossoverde: oltre diecimila infatti saranno le presenze garantite ogni giornata sugli spalti dello stadio Libero Liberati.

Il terzo posto a livello nazionale spetta al Cesena, che supera di un soffio le diecimila presenze, un dato ottimo anche per la squadra romagnola, che si conferma una grande piazza, anche se le ambizioni almeno sulla carta, non sono quelle di vincere il campionato, a differenza di Bari e Ternana.

Ai piedi del podio altre grandi tifoserie italiane

Al quarto posto assoluto si insedia momentaneamente la Reggina con 9.534 spettatori di media a gara, il Granillo grazie all'ottima partenza della squadra di Domenico Toscano, si sta riempendo sempre di più e la sensazione è che potrebbe incrementare ancora le proprie presenze, numeri quasi triplicati rispetto alla passata stagione. Quinto posto per un'altra grande società calcistica italiana, il Vicenza che registra ben 8.391 presenze allo stadio Romeo Menti, il club del proprietario Renzo Rosso è tornato ad essere ambizioso e il pubblico vicentino ha risposto alla grande, grazie anche al ritorno sulla panchina di Domenico Di Carlo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C

Numeri in calo a Catania, che finora registra nemmeno 8.000 presenze, a seguire ottimi dati per le due emiliane Modena e Reggiana, anche qui con entusiasmo ricreato, grazie alla nuova proprietà e all'ottimo lavoro di Massimilano Alvini; bene anche il Catanzaro che sta andando meglio rispetto all'ultima stagione.

Una curiosità: il Novara a livello nazionale è piuttosto indietro, ma è primo nel girone A con 4.428 spettatori, infatti le differenze sui numeri tra questo raggruppamento e gli altri due di serie C sono notevoli.

Infine il fortissimo Monza di Berlusconi, che spesso si prende la scena a livello mediatico, non ha ancora il seguito di spettatori dal vivo che meriterebbe, finora solo 3.849 presenze, un discreto numero per la serie C, ma visto le ambizioni della squadra brianzola, i numeri in futuro se sarà serie B o addirittura la massima serie, dovranno aumentare considerevolmente.

Le partite più seguite finora in serie C

La gara più seguita in assoluto è stata fin qui Bari-Reggina con 15.507, poi Bari-Monopoli e a seguire Reggina-Catania di domenica scorsa con 12.147 spettatori e Ternana-Potenza.

In generale il girone più seguito è il C, poi il B e infine il raggruppamento A. In generale il Sud si distingue spesso per il calore incredibile del proprio pubblico.