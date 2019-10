C’è un nome nuovo per il Calciomercato della Juventus: è quello di Nathan Ferguson laterale difensivo del West Bromwich Albion. L’inglese a soli 19 anni è già un pilastro della formazione che al momento è prima in Championship, la Serie B d’Oltremanica: la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra lo rende molto appetibile sul mercato e sarebbe un obiettivo sensibile per i bianconeri, sempre a caccia di terzini.

Sarri ha trovato l’alternativa Cuadrado per completare una batteria di terzini che al momento vede Danilo, De Sciglio e Alex Sandro come altri elementi in rosa. La sensazione è che in sede di trattative, se non a gennaio sicuramente a giugno, qualcosa si muoverà in questo settore di campo. Atan del Nizza è un nome intrigante ma c’è anche il PSG, squadra nella quale gioca quel Meunier che sembra ogni giorno più lontano da Torino: il transalpino infatti dopo mesi di tentennamenti sembra propenso a rinnovare con i parigini. Ecco quindi che nuovi nomi vengono scritti sul taccuino dei dirigenti bianconeri.

Calciomercato Juventus: Nathan Ferguson è un’occasione

Tra queste nuove idee per il calciomercato della Juventus c’è anche il diciannovenne Nathan Ferguson, titolare nel West Bromwich con cui in questa stagione ha giocato undici delle tredici partite a disposizione. Difensore esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, è finito nel mirino non solo dei campioni d’Italia ma anche dell’Atletico Madrid e dell’Olympique Marsiglia.

Le tre offerte potrebbero presto arrivare sulla scrivani del West Bromwich, che rischia seriamente di non potersi opporre all'addio della sua stellina.

Il Daily Mail e il Sun, i due quotidiani britannici che hanno rivelato l’interessamento della Juventus per il giovane inglese, scrivono infatti che la società e il giocatore non hanno ancora trovato l’intesa per il rinnovo. Il contratto di Ferguson scade la prossima estate e non ci sono stati grandi passi avanti per l’arrivo alla felice conclusione della trattativa.

Non che il ragazzo stia facendo pressioni per andare via, ma il tempo stringe visto che già da febbraio i giocatori in odore di svincolo possono trovare accordi con altri club per giugno 2020. La situazione è in evoluzione e in ogni caso Juve, Atletico e Marsiglia dovranno mettere mano al portafogli per portarsi a casa il giocatore. In caso di accordo per la prossima estate infatti bisognerà comunque versare al West Bromwich una cifra vicina ai 450 mila euro come deciso dal tribunale britannico.

Per Ferguson anche il Tottenham sfida la Juventus

Oltre alla Juventus e gli altri club già menzionati la concorrenza per Nathan Ferguson arriva anche dall’Inghilterra. Il Tottenham lo avrebbe messo infatti in cima alla lista dei desideri e sarebbe pronto ad anticipare la concorrenza in quanto il vuoto lasciato da Trippier, finito in estate all’Atletico Madrid, ancora non è stato colmato. Così Mauricio Pochettino ha messo l’acquisto di un terzino destro in cima alla sua lista di mercato per gennaio.

Per riuscire ad arrivare a Ferguson prima degli altri il manager argentino sarebbe pronto ad offrire oltre 10 milioni di euro, una mossa che se effettuata potrebbe essere decisiva per l’acquisto del giocatore. Bisognerà però capire se alle intenzioni seguiranno passi concreti.