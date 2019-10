Continua imperterrita la marcia del Pablermo verso la Lega Pro, dopo aver totalizzato quindici punti nelle prime cinque gare di campionato: questo pomeriggio ospite della compagine rosanero è la Cittanovese del tecnico Ivan Franceschini, che andrà di scena allo stadio Renzo Barbera per giocare il match valido per la sesta giornata di campionato, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00.

Gli uomini di Rosario Pergolizzi in questa stagione, con qualche difficoltà di troppo, si sono sbarazzati nell'ordine di Marsala, San Tommaso, Roccella, Marina di Ragusa e FC Messina, realizzando dieci reti, secondo attacco del torneo dietro all'Acireale, e subendone appena tre, prima difesa del raggruppamento insieme al Nola.

La Cittanovese invece è reduce da un discreto momento di forma, nel corso del quale è riuscita a totalizzare sette punti in tre gare, in virtù dei successi realizzati contro Savoia e Corigliano e del pareggio a reti inviolate contro il Nola. Il tecnico Franceschini vorrà cogliere l'occasione di fare lo sgambetto alla capolista, cercando di rosicchiare punti importanti in ottica salvezza.

I calabresi tra l'altro già nella scorsa stagione hanno mietuto una vittima eccellente: la formazione dell'allora allenatore Domenico Zito riuscì a porre fine all'imbattibilità della corazzata Bari del trainer Giovanni Cornacchini, che alla fine vinse il campionato ritornando il Serie C.

Probabili formazioni Palermo-Cittanovese

In vista del match in programma questo pomeriggio allo stadio Renzo Barbera, i tecnici Pergolizzi e Franceschini dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici. Allenatore: Pergolizzi

CITTANOVESE (3-5-2): Spataro: Cordova, Paviglianiti, Mazzone; Neri, Cianci, Giaimo, Cuomo, Aloia; Tripicchio, Cataldi.

Allenatore: Franceschini

Tabellino Palermo-Cittanovese

PALERMO: in attesa delle formazioni ufficiali

CITTANOVESE: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Roberto Lovison della sezione di Padova (Morea-Renzullo)

NOTE: