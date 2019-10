Verso Roma - Cagliari

La sfida tra Roma e cagliari si prospetta come una delle più interessanti di questa 7^ giornata del campionato Serie A: i rossoblu, protagonisti di un buon avvio di stagione vanno a fare visita alla Roma di Fonseca, che finora ha totalizzato 11 punti frutto di tre vittorie, due pareggi, una sconfitta ed una differenza reti di più due. Teatro della sfida sarà l'Olimpico: il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:00.

La partita sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia e verrà assistito dai signori Tegoni e Alassio.

In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra Roma e Cagliari.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2013/2014 Roma-Cagliari 0-0

Roma-Cagliari 0-0 2014/2015 Roma-Cagliari 2-0 10’ Destro (R), 13’ Florenzi (R)

Roma-Cagliari 2-0 10’ Destro (R), 13’ Florenzi (R) 2016/2017 Roma-Cagliari 1-0 55’ Džeko (R),

Roma-Cagliari 1-0 55’ Džeko (R), 2017/2018 Roma-Cagliari 1-0 90’+4 Fazio (R),

Roma-Cagliari 1-0 90’+4 Fazio (R), 2018/2019 Roma-Cagliari 3-0 5′ Fazio (R), 8′ Pastore (R), 86′ Kolarov (R)

I convocati di Mister Fonseca per la sfida con il Cagliari

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Veretou, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert.

I convocati di Mister Maran per la sfida contro la Roma

Portieri: Rafael, Aresti, Olsen.

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Diawara, Zaniolo, Veretout, Kluivert, Dzeko. Allenatore: Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Maran

Le parole degli ex

Nainggolan: «Se segno non esulto»

Radja Nainggolan ha dichiarato ai microfoni dell'Unione Sarda " Una partita emozionante tra due squadre che ho dentro il cuore. Bisognerà sudare tanto e fare una prestazione quasi perfetta come quella contro il Napoli, se vogliamo tornare a casa con un risultato importante. Non so che accoglienza aspettarmi, spero che non ci siano troppi fischi. Se segno non esulto“.

Esposito: «Roma-Cagliari? Sarà una partita combattuta»

L’ex attaccante di Cagliari e Roma, dichiara "Mi auguro che sia una bella partita, è difficile fare un pronostico perché entrambe le squadre giocano bene, sono sicuro che ci sarà da divertirsi".

Le parole degli allenatori

FONSECA: «Mi aspetto una partita difficile»

“Complicata, contro una squadra che sta disputando un eccellente campionato e viene da risultati positivi, sarà una partita complicata. Veniamo da un periodo complicato, con poco tempo a disposizione per allenarci e recuperare. La mia squadra fin qui ha risposto bene dal punto di vista fisico e speriamo che domani ci presenteremo a un livello sufficiente per vincere la partita”.

MARAN: «La Roma, avversario temibile»

“Ha un attaccante, Dzeko, che fa reparto da solo, dovremo essere bravi a schermarlo; due ali fortissime nell'uno contro uno; due trequartisti, Pastore e Veretout, molto forti con caratteristiche diverse. Dovremo cercare di uscire dalla loro prima pressione, il loro punto di forza, ed esprimerci bene a livello di manovra. Strada facendo la Roma ha trovato degli equilibri, incontrarla ora è più difficile. Non credo che risentiranno delle fatiche europee, giovedì hanno effettuato un ampio turn-over, quindi ci troveremo davanti ad una squadra composta da giocatori freschi”.