Prosegue l'appuntamento con la Champions League 2019-2020. Dopo aver visto in campo la Juventus, oggi 2 ottobre toccherà a Napoli e Inter. Due sfide che si preannunciano decisamente entusiasmanti, sia per l'Inter che dovrà vedersela contro il temuto Barcellona, che per il Napoli che giocherà con il Genk. Entrambi i match di Champions in programma quest'oggi non saranno visibili in diretta televisiva in chiaro ma soltanto sulla pay tv satellitare di Sky.

Dove vedere Genk-Napoli e Barcellona-Inter in diretta tv e streaming online

Nel dettaglio, si segnala che sia Genk-Napoli che Barcellona-Inter di oggi saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky.

La squadra partenopea scenderà in campo alle ore 18:55 mentre l'Inter affronterà gli spagnoli del Barça alle ore 21.

I telespettatori abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire i due incontri di Champions anche in diretta streaming online. Per farlo basterà utilizzare l'applicazione free Sky Go, la quale permetterà di vedere le partite in streaming comodamente da tablet o da smartphone senza dover ricorrere al computer o al televisore.

Niente da fare quindi per chi sperava di poter vedere anche i match di Napoli e Inter in diretta televisiva in chiaro, proprio come è successo ieri sera con la partita della Juventus contro il Bayern Leverkusen. Quest'anno Mediaset detiene i diritti per la messa in onda di un solo match a settimana di Champions League.

In seconda serata sarà trasmesso lo speciale Champions League su Italia 1

Chi non possiede un abbonamento alla pay tv, potrà tenersi aggiornato attraverso le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due squadre, dove verranno pubblicati degli aggiornamenti costanti sull'andamento delle partire.

Inoltre, si segnala che questa sera, in seconda serata dalle 23:30 circa su Italia 1, andrà in onda uno speciale Champions League, durante il quale verranno trasmesse le sintesi delle partite che si sono disputate in questa giornata e verrà data particolare attenzione ai match delle due italiane che sono scese in campo.

In attesa di scoprire gli esiti dei match di Champions di questa sera, ieri la Juventus ha sconfitto il Bayern Leverkusen.

I bianconeri infatti hanno conquistato i tre punti vincendo per tre reti a zero. Situazione diversa per l'altra italiana, l'Atalanta, uscita sconfitta dal match contro lo Shakhtar Donetsk.