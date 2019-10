Nell'anticipo di Serie A delle ore 19 di mercoledì 30 ottobre è andata in scena la partita tra Napoli e Atalanta allo stadio San Paolo di Fuorigrotta che è finita con il risultato rocambolesco di 2-2.

Ci sono stati tanti gol, ma anche altrettante polemiche nello scontro diretto per la zona Champions League di ieri sera. Oggetto di discussione un contatto tra Llorente e Kjaer, non punito dal direttore di gara, con l'Atalanta ad andare in gol con Ilicic nell'azione immediatamente a seguire. Nel parapiglia di proteste che ne è seguito, sono stati espulsi Carlo Ancelotti e il team manager del Napoli De Matteis.

L'intervento del danese Kjaer ai danni dello spagnolo Llorente: due le scuole di pensiero

L'episodio Kjaer-Llorente ha fatto molto discutere: da un lato la tesi di chi sostiene che da qualsiasi punto lo si voglia rivedere è un errore del direttore di gara dal quale inoltre nasce poi il pareggio degli uomini di Gasperini. A suffragio di questa teoria il fatto che il difensore danese della Dea parta spalle al pallone e si predisponga per placcare l'attaccante spagnolo degli azzurri.

Dall'altro la tesi di chi sottolinea che il fallo di Llorente, che allarga vistosamente il braccio destro colpendo l'avversario, sia arrivato prima del successivo e incontestabile fallo del calciatore atalantino.

Rizzoli dovrebbe utilizzare lo stesso metro di giudizio utilizzato alla prima giornata per Massa e Valeri

Quel che è certo che è l'arbitro ha sbagliato in qualsiasi caso: anche ammesso infatti che ci fosse prima il fallo di Llorente il gioco andava appunto fermato con conseguente calcio di punizione per la Dea che avrebbe 'annullato' la successiva azione dell'Atalanta in gol con Ilicic.

Venendo invece al contatto Kjaer-Llorente, ci si domanda il perchè Giacomelli non sia corso al monitor a rivedere l'azione e perché l'arbitro Banti (al Var) non l'abbia richiamato. I mal pensanti suppongono sia andato in scena una sorta di risarcimento per i bergamaschi (che due settimane fa avevano protestato per due rigori fischiati contro in favore della Lazio), di certo, qualora verranno confermati gli errori dell'arbitro ci si auspica che Rizzoli utilizzi per Giacomelli e Banti lo stesso metodo utilizzato per Massa e Valeri, sospesi per gli errori commessi durante Fiorentina-Napoli, match valevole per la prima giornata di campionato.

Polemiche a parte, la gara è terminata 2-2, un pareggio che accontenta soltanto l'Atalanta e non premia la bella gara giocata dal Napoli, che ha perso altri due punti da Inter e Juventus. La stagione dei partenopei stenta a decollare.