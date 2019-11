La telenovela Emre Can per il Calciomercato della Juve potrebbe essere giunta ad un suo punto di svolta. Il centrocampista, fuori dalle rotazioni di Sarri, in settimana era tornato a parlare. Il tedesco si era detto per l'ennesima insoddisfatto della sua attuale posizione nel club, spalancando ancora di più le porte dell’addio. Su di lui si sono lanciate alcune delle più importanti squadre del calcio europeo e il PSG sarebbe in vantaggio su tutte.

L’operazione si sta sviluppando velocemente e non sarà di certo la Juventus ad alzare il muro. Emre Can è uno dei giocatori in uscita, insieme a Mandzukic, non solo per motivi tecnici. Il suo approdo a Torino a parametro zero due estati fa potrebbe rivelarsi un ottimo affare per il bilancio dei Campioni d’Italia. Tutto quello che arriverà in cassa infatti verrà messo nella casella entrate come plusvalenza netta.

Calciomercato Juve: il PSG sempre più vicino a Emre Can

Ma da chi arriveranno questi soldi? Le ultime notizie sul calciomercato della Juve oggi arrivano dalla Francia e più precisamente dal portale foot-sur7 che riprende con forza una indiscrezione di ESPN. Stando a queste due fonti, Emre Can avrebbe trovato l’accordo con il Paris Saint Germain per trasferirsi sotto la Tour Eiffel già a gennaio. Vengono svelati anche i dettagli sulla durata del contratto che legherebbe il centrocampista ai transalpini per cinque stagioni.

Leonardo avrebbe così posto le basi per mettere a segno il primo grande colpo del PSG per il mercato di gennaio.

La notizia nella notizia è che, se venisse confermato l’accordo, i Campioni di Francia avrebbero così scavalcato tutta la concorrenza. Emre Can è stato seguito con molto interesse ad esempio dal Manchester United, che sperava di poter piazzare il doppio colpo insieme a Mandzukic. Nella lotta per il mediano si erano inseriti qualche tempo fa anche i colossi del calcio germanico Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che però mai sono state troppo vicine a conquistare la fiducia della Juve e del ragazzo. Così, tre mesi l’ultimo assalto di agosto, il PSG è tornato alla carica per il giocatore e sembra che stavolta sia riuscito a piazzare il colpo.

Emre Can verso il PSG, alla Juve 40 milioni

Ora che sembra essere stato trovato l’accordo con Emre Can, il PSG dovrà trovare quello con la Juventus. Come detto non ci saranno ostacoli tecnici, anzi forse il club bianconero potrebbe essere sollevato. Un giocatore così importante ai margini può sempre creare delle crepe nello spogliatoio. L’unico discorso ancora da affrontare e su cui trovare un punto d’intesa ora sarebbe il prezzo del cartellino.

In Francia scrivono che la Vecchia Signora voglia almeno 40 milioni per Emre Can. Una cifra importante, ma il Paris Saint-Germain con il suo sceicco alle spalle ha abituato a non badare a spese.

Così Tuchel, grande estimatore di Emre Can, potrebbe essere accontentato. Una volta trovati tutti gli accordi, bisognerà capire se la Juventus andrà alla ricerca di un sostituto. Matuidi, Pjanic, Bentancur, Ramsey e compagni potrebbero non bastare per giocare campionato, Coppa Italia e Champions League fino alla fine della stagione.

Di nomi come sempre ne circolano molti, si va dai gioiellini Zaniolo e Tonali, blindati però fino a giugno, a Pogba. Il francese è il vero sogno di Paratici che da tempo sta lavorando sotto traccia per riportarlo a Torino. A gennaio però un affare così importante a livello economico sembra difficile da portare a termine, visto anche il poco tempo a disposizione. Così al momento l’unica certezza per il calciomercato della Juve è che Emre Can è più vicino al Paris Saint-Germain.