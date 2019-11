I media sportivi, nelle ultime ore, complice la pausa per le nazionali, stanno lanciando interessanti indiscrezioni di mercato, in prospettiva Calciomercato invernale e anche riguardo a quello estivo. Una delle società più attive già in gennaio potrebbe essere proprio la Juventus, non tanto negli acquisti, ma nelle cessioni: la società bianconera vorrebbe alleggerire la rosa sia per motivi di bilancio sia per accogliere le richieste di alcuni giocatori che vogliono maggior minutaggio.

A proposito di cessioni, arriva un'interessante indiscrezione da AS, riportata anche dal Corriere dello Sport, che sottolinea come il Barcellona stia cercando se non per gennaio, per giugno 2020, il sostituto di Ivan Rakitic, che potrebbe lasciare la società catalana già nel calciomercato invernale. Uno dei giocatori più apprezzati dalla dirigenza catalana sarebbe proprio il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur, che ultimamente sta trovando molto spazio negli undici titolari schierati da Maurizio Sarri.

Bentancur potrebbe sostituire Rakitic al Barcellona

Secondo As, Bentancur potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Ratikic. Quest'ultimo infatti è oramai considerato panchinaro da Valverde e potrebbe lasciare il Barcellona già in gennaio, anche perché ha bisogno di raccogliere minutaggio per ottenere l'eventuale convocazione con la nazionale croata per gli Europei 2020. Su di lui ci sarebbero sia Juventus che Inter, anche se quest'ultima potrebbe decidere di investire su un centrocampista più di inserimento e meno di impostazione.

Ritornando a Bentancur, la crescita tecnica dell'uruguaiano è evidente, a tal punto che oramai il giocatore ha superato la concorrenza degli altri centrocampisti bianconeri nel ruolo di mezzala destra. Già in estate il giocatore interessava al Barcellona, ma la Juventus non ha voluto cederlo per motivi tecnici e anche economici. Il Boca Juniors, infatti, ha una percentuale di futura rivendita sul giocatore del 50%, questo significa che metà dell'incasso la Juventus dovrebbe girarlo alla società argentina. Con gli ampi margini di miglioramento che ha l'uruguaiano, attualmente i bianconeri non farebbero quindi un'affare a cedere il centrocampista.

Il mercato di gennaio

A proposito di cessioni, ci si attendono novità per gennaio su Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca, con questi ultimi due che potrebbero trasferirsi in prestito per recuperare la forma ottimale dopo gli infortuni subiti a fine scorsa stagione. Si parla anche di una possibile cessione di uno fra Demiral e Rugani: il turco, dopo un inizio promettente, non è stato più schierato titolare neanche quando non era disponibile de Ligt.

Probabile quindi un trasferimento ma la Juventus chiede almeno 30 milioni di euro.