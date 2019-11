Inter e Juventus guardano avanti, guardano alla prossima sessione di Calciomercato e lo fanno puntando gli occhi su alcuni calciatori in particolare. La prossima sessione di calciomercato potrebbe regalare delle gioie sia al club bianconero che a quello nerazzurro. Infatti, sia Inter che Juventus avrebbero messo nel loro mirino due calciatori che potrebbero fare la differenza rafforzando l'organico dei club: parliamo di Federico Chiesa e Christian Eriksen.

Juve e Inter potrebbero puntare su Chiesa ed Eriksen

I maggiori quotidiani nazionali parlano di un possibile doppio interesse per Federico Chiesa sia da parte della Juventus che dell'Inter. Il talento di casa Fiorentina in realtà piace a mezza Europa e tutti sognano di potersi accaparrare il cartellino di Chiesa. Nella realtà dei fatti ci sarebbero però soltanto Inter e Juventus nel suo possibile futuro, salvo una permanenza a Firenze.

Già la scorsa stagione il club bianconero riuscì a strappare un "si" al giocatore, consenso importante in vista di un possibile trasferimento; tuttavia l'arrivo della nuova dirigenza americana e del nuovo presidente Rocco Commisso ha rallentato tutto. Il nuovo numero uno della Fiorentina ha voluto evitare una rivolta da parte dei tifosi viola evitando di vendere il suo più prezioso gioiello, riuscendo a trattenerlo per un'altra stagione.

Purtroppo l'impresa non sarà facile per il prossimo futuro. Nonostante il consenso di Chiesa alla Juventus, pare che nelle ultime battute sia l'Inter ad essere passata in vantaggio. Il club nerazzurro, forte della potenza economica del suo proprietario Suning, è tornata in pole per Chiesa ed è pronta ad offrirgli un ruolo da protagonista nella prossima Inter che sarà. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

Chiesa non è l'unico obiettivo che Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino. Al centro delle loro attenzioni ci sarebbe anche Christian Eriksen. Il calciatore danese, centrocampista del Tottenham e della nazionale, è in scadenza di contratto e la prossima stagione lascerà il Tottenham per iscriversi alla lista dei calciatori svincolati. Eriksen potrebbe essere un vero affare, accaparrarselo a parametro zero darebbe ad entrambi i club un'arma in più per puntare a rafforzare la rosa senza spendere milioni fuori luogo.

Purtroppo al momento sia Juventus che Inter devono vedersela con la concorrenza spietata del Manchester United. I Red Devils sono infatti in vantaggio e puntano su Eriksen da molto tempo. Solo nel caso in cui l'attacco del Manchester United dovesse andare a vuoto i club italiani potrebbero provare l'affondo per il danese.