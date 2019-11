La Juventus è pronta ad affrontare una settimana densa di impegni importanti. Si parte con il derby di Torino di stasera, 2 novembre, si proseguirà mercoledì con la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca ed infine Juventus-Milan che si disputerà domenica 10 novembre.

Al di là del calcio giocato, però, continuano a giungere voci di mercato relative a trattative che potrebbero decollare l'anno prossimo.

La Juventus guarda sempre con una certa attenzione alle opportunità a parametro zero, ma durante lo scorso Calciomercato estivo ha anche dimostrato come la dirigenza stia cercando di ringiovanire la rosa, puntando sui vari de Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero.

Tra i probabili acquisti per la prossima stagione potrebbe esserci un altro giovane di talento che si sta facendo particolarmente apprezzare in Champions League: stiamo parlando dell'attaccante norvegese del Salisburgo Haland, un classe 2000 che sta dimostrando di avere non solo un ottimo fiuto del goal, ma anche notevoli qualità fisiche e tecniche. L'eventuale approdo a Torino della punta scandinava potrebbe essere agevolato dall'intercessione di Cristiano Ronaldo.

CR7 potrebbe essere decisivo per il passaggio di Haland alla Juve

Come riporta Don Balon, la Juventus sta seguendo da vicino Haland, e l'eventuale acquisizione del cartellino del centravanti norvegese potrebbe essere facilitata dalla mediazione di Cristiano Ronaldo. In una recente intervista, il papà del giocatore ha dichiarato che il punto di riferimento del figlio è proprio il campione portoghese che, non solo è ai massimi livelli ormai da diversi anni, ma rappresenta anche un esempio da seguire per quanto riguarda professionalità e dedizione al lavoro.

D'altronde, un eventuale contributo di CR7 nel facilitare la trattativa con il Salisburgo non sarebbe cosa nuova in casa Juventus. Ad esempio de Ligt ha svelato in un'intervista che nel suo trasferimento in bianconero ha contato eccome l'intervento dell'asso lusitano nell'invogliarlo a raggiungerlo nella squadra piemontese.

Haland costa circa 45 milioni

Haland, dunque, rappresenta un potenziale obiettivo per la Juventus, considerando che a gennaio potrebbero esserci alcune cessioni importanti in attacco, come quella di Mandzukic.

Qualora il croato dovesse passare al Manchester United, libererebbe una casella nel reparto offensivo.

In questa fase il Salisburgo valuta il suo giovane bomber circa 45 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente se il ragazzo dovesse continuare a sfornare prestazioni di alto livello. Intanto la Juventus potrebbe a breve ufficializzare un nuovo acquisto per le giovanili che potrebbe tornare utile sia per l'Under 23 che per la Primavera: si tratta di Matias Soulè, in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield.